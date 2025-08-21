Donald TrumpbiztonságVlagyimir PutyinUkrajnakatonaorosz-ukrán háború

Európára bízná Ukrajna biztonságát Donald Trump

Az Egyesült Államok csak minimális szerepet vállalna Ukrajna biztonsági garanciáiban – közölte Elbridge Colby védelmi helyettes államtitkár európai partnereivel, számolt be a Politico. Az augusztus 19-én tartott megbeszélésen az európai katonai vezetők konkrét amerikai vállalásokról kérdezték, ám Colby egyértelművé tette: Washington nem kíván teljes körű kötelezettséget vállalni.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 7:10
Trump előbb egy közvetlen Zelenszkij–Putyin találkozót tervez megszervezni, majd egy háromoldalú csúcstalálkozót Fotó: AFP
Colby kijelentette: 

A valóság az, hogy Európának kell ezt a terepen megoldania. Az Egyesült Államok nem kötelezte el magát teljes mértékben semmire.

Ez a hozzáállás aggodalmat keltett az európai szövetségesek körében, akik attól tartanak, hogy ismét a „hajlandók koalíciója” laza rendszerére eshet vissza a kontinens biztonsági szintje, írja az Origó.

Ukrajna
Egy támadásban megrongálódott lakóépület Ukrajnában Fotó: VYACHESLAV MADIYEVSKYY/NurPhoto

Trump augusztus 18-án találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel a Fehér Házban, miután három nappal korábban Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Bár Anchorage-ban nem született hivatalos békemegállapodás, Trump úgy fogalmazott: 

jelentős előrelépés történt.

A találkozók után az amerikai elnök világossá tette, hogy amerikai katonák nem fognak részt venni Ukrajna területén a biztonsági garanciák betartatásában. Ehelyett előbb egy közvetlen Zelenszkij–Putyin-találkozót tervez megszervezni, majd egy háromoldalú csúcstalálkozót, amelyen mindhárom vezető jelen lenne.

Borítókép: Trump előbb egy közvetlen Zelenszkij–Putyin-találkozót tervez megszervezni, majd egy háromoldalú csúcstalálkozót (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

