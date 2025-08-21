Európára bízná Ukrajna biztonságát Donald Trump

Colby kijelentette:

A valóság az, hogy Európának kell ezt a terepen megoldania. Az Egyesült Államok nem kötelezte el magát teljes mértékben semmire.

Ez a hozzáállás aggodalmat keltett az európai szövetségesek körében, akik attól tartanak, hogy ismét a „hajlandók koalíciója” laza rendszerére eshet vissza a kontinens biztonsági szintje, írja az Origó.

Egy támadásban megrongálódott lakóépület Ukrajnában Fotó: VYACHESLAV MADIYEVSKYY/NurPhoto

Trump augusztus 18-án találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel a Fehér Házban, miután három nappal korábban Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Bár Anchorage-ban nem született hivatalos békemegállapodás, Trump úgy fogalmazott: