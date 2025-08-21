Rendkívüli

Ilyen volt a tűzijáték, Európa legnagyobb műsora + videó

Az osztrákokat tegnap a földbe döngölték, így kezd ma a Rapid az ETO ellen + videó

A Konferencialiga utolsó selejtezőkörében az ETO FC ma hazai pályán, Győrben kezdi meg a Bolla Bendegúzt soraiban tudó Rapid Wien elleni párharcot (19.00 óra, tv: M4 Sport), amelynek tétje, hogy története során először feljuthat egy európai kupasorozat főtáblájára. A Rapid úgy lép pályára, hogy az osztrák futball szerdán hatalmas pofont kapott: a BL-selejtező rájátszásában a Sturm Graz 5-0-ra veszített a norvég Bodø/Glimt otthonában.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 4:48
Az AIK Stockholm kiejtése után az ETO újabb bravúrra készül Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Rapid Wien elleni mai Konferencialiga-selejtező előtt az ETO, Borbély Balázs együttese abból mindenképpen erőt meríthet, hogy elsősorban kiváló hazai teljesítményének köszönhetően jutott el a főtábla küszöbéig. A Pjunyik Jereván, majd az AIK Stockholm ellen is 2-1-es idegenbeli vereséget követően saját közönsége előtt fordította a maga javára a párharcot. Az örményeket 3-1-re, a svédeket 2-0-ra verte a hazai visszavágón. Az ETO mindkét meccsen sok helyzetet alakított ki, de a továbbjutásában kulcsszerepet játszott a szlovák kapus, Samuel Petrás is, aki a skandinávok ellen tizenegyest is hárított. A csapat főpróbája a mai összecsapás előtt pedig egészen pazarul sikerült, mert az NB I-ben vasárnap 7-2-re nyert az MTK otthonában.

Vitális Milán is sokat tehet az ETO sikeréért a Rapid ellen
Vitális Milán is sokat tehet az ETO sikeréért a Rapid ellen Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Az ETO FC tegnapi satótájékoztatóján Borbély Balázs a következőket mondta:

– Maximálisan tisztelem a Rapid Wient, de hiszek abban, hogy képesek vagyunk egy ilyen kaliberű ellenféllel szemben is nyerni. Itthon játsszuk az első mérkőzést, nem megszeppenve, lendületesen, tudatosan szeretnék futballozni. A célunk természetesen az, hogy olyan eredményt érjünk el, amely jó pozíciót teremt nekünk a visszavágóra – idézte a tréner szavait a Kisalföld.

Borbély elmondta, megpróbálták a lehető legtöbb aktuális információt összegyűjteni az ellenfelükről, és a Ferencvárosnál töltött időszakból fel tudja idézni az osztrákok trénere, Peter Stöger – aki 2021-ben fél évig irányította a Fradit – filozófiáját. 

Borbély Balázs elárulta: változtatni fog a vasárnapi kezdőcsapaton, és az ellenfél játékához igazítják a stratégiát úgy, hogy közben a saját stílusuknál maradnak.

A Rapid Wien csapatából kiesett két kulcsember 

A Rapid Wien 32-szeres osztrák bajnok, és legutóbb negyeddöntős volt a harmadik számú európai kupasorozatban. Az osztrák bajnokságban a bécsiek vasárnap hazai pályán csak 0-0-t játszottak az Altachhal úgy, hogy a hosszabbításban 11-est hibáztak. Peter Stöger két kulcsemberével már nem számolhat. A Rapid legértékesebb játékosa, a mali válogatott Mamadou Sangarét tízmillió euróért megvette a francia Lens („Mamának” mindent köszön a Rapid), egy másik védő, a  madagaszkári válogatott Jean Harrison Marcelin pedig az Altach ellen súlyos combizomsérülést szenvedett, hónapokra kidőlt.

Mamadou Sangaré már nem okoz gondot az ETO játékosainak

Stöger szerint az ETO megoldható feladat

A párharcban a papírforma azért így is a Rapid mellett szól.

– Egy megoldható feladat van előttünk, de csak akkor, ha mindent kiadunk magunkból. Maximális koncentrációra lesz szükségünk. A Győr erős csapat, nagy hagyományokkal, stabil anyagi háttérrel, és remek tavaszt produkált – szögezte le tegnap Stöger, aki nem csak videós elemzéssel készült az ETO elleni párharcra. Még korábban jelezte, hogy kikéri Maxi Hofmann véleményét is, aki jelenleg a Debrecen védője, és már játszott az ETO ellen. A 32 éves osztrák játékos 2013 és 2025 között éppen a Rapidot erősítette.

A korábbi 33-szoros válogatott, Győrben élő Korsós György az ETO-ban és a Rapidban is játszott, most pedig a Kisalföldnek így nyilatkozott:

– A remek győri közönség tizenkettedik játékosként segítheti a csapatot, amelynek megnyugtató előnyt kellene szereznie a visszavágóra. A Rapidnak hihetetlenül jó szurkolótábora van, tapasztalatból mondom, Bécsben a fanatikusok előtt az ETO-nak nagyon nehéz dolga lesz. Mindkét csapat jó formában van, szerintem izgalmas párharcnak nézünk elébe.

Bajnokok Ligája, selejtező, 4. (utolsó) forduló, első mérkőzések, szerdai eredmények:

  • FC Basel (svájci)–FC Köbenhavn (dán) 1-1 (1-1)
  • Bodö/Glimt (norvég)–Sturm Graz (osztrák) 5-0 (3-0)
  • Celtic Glasgow (skót)–Kairat almati (kazah) 0-0
  • Fenerbahce (török)–Benfica (portugál) 0-0

kedden játszották:

Bolla Bendegúz a Rapid Wien tegnapi sajtótájékoztatóján:

 

