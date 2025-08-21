Az osztrákokat tegnap a földbe döngölték, így kezd ma a Rapid az ETO ellen + videó

A Rapid Wien elleni mai Konferencialiga-selejtező előtt az ETO, Borbély Balázs együttese abból mindenképpen erőt meríthet, hogy elsősorban kiváló hazai teljesítményének köszönhetően jutott el a főtábla küszöbéig. A Pjunyik Jereván, majd az AIK Stockholm ellen is 2-1-es idegenbeli vereséget követően saját közönsége előtt fordította a maga javára a párharcot. Az örményeket 3-1-re, a svédeket 2-0-ra verte a hazai visszavágón. Az ETO mindkét meccsen sok helyzetet alakított ki, de a továbbjutásában kulcsszerepet játszott a szlovák kapus, Samuel Petrás is, aki a skandinávok ellen tizenegyest is hárított. A csapat főpróbája a mai összecsapás előtt pedig egészen pazarul sikerült, mert az NB I-ben vasárnap 7-2-re nyert az MTK otthonában.

Vitális Milán is sokat tehet az ETO sikeréért a Rapid ellen Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Az ETO FC tegnapi satótájékoztatóján Borbély Balázs a következőket mondta:

– Maximálisan tisztelem a Rapid Wient, de hiszek abban, hogy képesek vagyunk egy ilyen kaliberű ellenféllel szemben is nyerni. Itthon játsszuk az első mérkőzést, nem megszeppenve, lendületesen, tudatosan szeretnék futballozni. A célunk természetesen az, hogy olyan eredményt érjünk el, amely jó pozíciót teremt nekünk a visszavágóra – idézte a tréner szavait a Kisalföld.

Borbély elmondta, megpróbálták a lehető legtöbb aktuális információt összegyűjteni az ellenfelükről, és a Ferencvárosnál töltött időszakból fel tudja idézni az osztrákok trénere, Peter Stöger – aki 2021-ben fél évig irányította a Fradit – filozófiáját.

Borbély Balázs elárulta: változtatni fog a vasárnapi kezdőcsapaton, és az ellenfél játékához igazítják a stratégiát úgy, hogy közben a saját stílusuknál maradnak.

A Rapid Wien csapatából kiesett két kulcsember

A Rapid Wien 32-szeres osztrák bajnok, és legutóbb negyeddöntős volt a harmadik számú európai kupasorozatban. Az osztrák bajnokságban a bécsiek vasárnap hazai pályán csak 0-0-t játszottak az Altachhal úgy, hogy a hosszabbításban 11-est hibáztak. Peter Stöger két kulcsemberével már nem számolhat. A Rapid legértékesebb játékosa, a mali válogatott Mamadou Sangarét tízmillió euróért megvette a francia Lens („Mamának” mindent köszön a Rapid), egy másik védő, a madagaszkári válogatott Jean Harrison Marcelin pedig az Altach ellen súlyos combizomsérülést szenvedett, hónapokra kidőlt.