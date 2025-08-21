Rendkívüli

Ilyen volt a tűzijáték, Európa legnagyobb műsora + videó

Lavinát indíthat az Arsenal csapása, ami Gyökeres Viktort is érinti

Bár hivatalosan még nem erősítette meg az Arsenal, megbízható értesülések szerint az észak-londoniaknál futballozó Kai Havertz térdsérülést szenvedett, és akár hosszabb időre kidőlhet. Az Arsenal már el is kezdte vizsgálni a lehetőségeit az átigazolási piacon.

2025. 08. 21. 6:30
Kai Havertz sérülése nem jött jól Mikel Artetának Fotó: Paul Ellis Forrás: AFP
A The Athletic számolt be elsőként arról, hogy Kai Havertz nem volt látható az Arsenal szerda délelőtti nyílt edzésén az Emirates Stadionban. A lap egyik legmegbízhatóbb újságírója, David Ornstein úgy tudja, hogy a 26 esztendős, 55-szörös német válogatott támadó térdsérülést szenvedett, ám a kihagyás hosszát csak a vizsgálatok után lehet megbecsülni.

Gyökeres Viktor még nagyobb szerepet kaphat az Arsenalnál Havertz sérülése után
Gyökeres Viktor még nagyobb szerepet kaphat az Arsenalnál Havertz sérülése után (Fotó: Glyn Kirk/AFP)

Szétnézhet a piacon az Arsenal

Ornstein hozzáteszi, az Arsenal megvizsgálja annak lehetőségét, hogy újabb támadóval bővítse a keretét, amennyiben Havertz hosszú időn keresztül nem lesz hadra fogható. Az észak-londoniak keretében jelenleg Gyökeres Viktor az egyedüli egészséges csatár, Havertz mellett Gabriel Jesus sem bevethető, a brazil még januárban szenvedett elülső keresztszalag-szakadást, és valószínűtlennek tűnik, hogy az év vége előtt visszatérhetne tétmeccsen. Szükség esetén Gabriel Martinelli és a tavasszal már sikeresen alkalmazott Mikel Merino-féle kényszercsatár is megoldást jelenthet, de súlyos sérülés esetén valószínűbbnek tűnik egy esetleges igazolás vagy kölcsönvétel.

Nem sokkal a sérülésről szóló hír megjelenése után fontos fejleményt közöltek a források: az Arsenal beszáll az Eberechi Eze szerződtetéséért folytatott harcba, melyet a Tottenhammel kell megvívnia. Az Ágyúsok dolgát könnyítheti, hogy a játékos őket preferálja az ősi riválissal szemben, ráadásul az átigazolási díj és a szerződési ajánlat is kedvezőbb lehet annál, mint amit a Spurs tud nyújtani.

A német kiesésével így a Manchester United ellen nem túl sikeres bemutatkozáson átesett Gyökeres is nagyobb szerepet kaphat, noha vele kapcsolatban hangsúlyozzák, hogy még nincs százszázalékos állapotban.

Havertznek egyébként nem ez az első nagyobb sérülése az idén, februárban combhajlítóizom-szakadást szenvedett, és csak az idény legvégén térhetett vissza.  

Az MU ellen 1-0-s győzelemmel kezdő Arsenal szombaton az újonc Leeds United elleni bajnokival folytatja a Premier League-et.

 

