Ukrajnában tombol a betegség, Brüsszel miatt az európai gyerekek is veszélyben vannak

Az ukrán egészségügyi minisztérium helyettes vezetője, Ihor Kuzin közölte: jelenleg a kanyaró jelenti Ukrajna első számú egészségügyi fenyegetését. Mint mondta, a megbetegedések többsége – mintegy 900 eset – gyermekeknél fordult elő – számolt be róla az Origo a ZN.UA cikkére hivatkozva.

Képünk illusztráció. Ukrajna – A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy világszerte is emelkednek a megbetegedési adatok

Fotó: JULIO CESAR AGUILAR / AFP

Kuzin hangsúlyozta, hogy védőoltás hiányában tízből kilenc gyermek biztosan elkapja a kanyarót. A helyzet különösen aggasztó Kijev, Odessza és Ivano-Frankivszk megyékben, ahol az átoltottság a legalacsonyabb.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy nemcsak Ukrajnában, hanem az Európai Unióban és világszerte is emelkednek a megbetegedési adatok. A kanyaró az egyik legfertőzőbb ismert betegség, különösen gyorsan terjed zárt közösségekben, például iskolákban vagy óvodákban – írták.

A WHO ajánlása szerint a járványok elkerüléséhez legalább 95 százalékos átoltottság szükséges, Ukrajnában azonban ennek csak kevesebb mint a fele valósult meg.

A kanyaró (measles) az egyik legfertőzőbb vírusos betegség, amely főként gyerekeket érint, de felnőtteknél is veszélyes lehet. Cseppfertőzéssel terjed, lappangási ideje 10–14 nap, ezalatt a beteg tünetmentes, de már fertőzhet.

Tünetei a magas láz, köhögés, orrfolyás, kötőhártya-gyulladás, majd jellegzetes vörös kiütések, amelyek az arcról indulnak és szétterjednek a testen. Súlyos szövődményei lehetnek, például tüdőgyulladás vagy agyvelőgyulladás.

A betegség ellen az MMR-vakcina nyújt védelmet. A szakértők hangsúlyozzák: a kanyaró nem tűnt el, és csak a magas átoltottság akadályozhatja meg az újabb járványokat.

Mint arról korábban beszámoltunk, a szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a gyorsan terjedő, antibiotikumokra nem reagáló baktériumok aggasztó mértékben vannak jelen Ukrajna területén, ahol intenzíven jelen van a HIV-vírus, és az ország egyre több régiójában kiskorúakat, gyerekeket is érint az AIDS betegség.

Borítókép: Képünk illusztráció (Fotó: AFP)