Az elmúlt időszakban több tanulmány is készült Ukrajna kritikus egészségügyi és járványhelyzetéről. A közegészségügyi szakemberek és a tudósok, kutatók többek között arra figyelmeztettek, hogy a gyorsan terjedő, antibiotikumokra nem reagáló baktériumok aggasztó mértékben vannak jelen Ukrajna területén. A szakemberek arról is beszámoltak, hogy Ukrajnában intenzíven jelen van a HIV-vírus, és az ország egyre több régiójában kiskorúakat, gyerekeket is érint az AIDS betegség.

Ukrajna: Lyman városában a húsvéti ünnepségek alatt lerombolt épületek 2025. április 20-án Fotó: AFP

Az ukránok folyamatosan tagadják, hogy súlyos problémák vannak országukban, most azonban egy ukrán kutató lényegében elismerte a közegészségügyi és járványügyi problémák aggasztó jelenlétét Ukrajnában.

Sosztakovics Koretska Ludmila, az ukrajnai Dnyipro Állami Orvosi Egyetem Fertőző Betegségek Tanszékének professzora a júniusban, Rómában tartandó Fertőző Betegségek Világkongresszusán arról tart majd előadást, hogy folyamatosan nő az úgynevezett gram-negatív, vagyis antibiotikumokra nem reagáló baktériumok okozta fertőzések száma Ukrajnában.

2022 eleje óta Ukrajna a háború miatt példátlan kihívásokkal szembesül. Ugyanakkor az ország továbbra is küzd a Covid–19-világjárvány következményeivel, amelyek súlyosbították a különböző egészségügyi problémákat. Különösen figyelemre méltó, hogy 2022 és 2023 között közel kétszeresére nőtt a bakteriális és vírusos fertőzések száma

– kezdte előadásának összefoglalását az ukrán kutató, amely a római konferencia honlapján jelent meg.

Különösen aggasztó a gram-negatív bakteriális fertőzések előfordulásának növekedése, amelyeket egyre inkább több gyógyszerre rezisztens (MDR) törzsek okoznak

– hangsúlyozta Sosztakovics Koretska Ludmila, aki előadásának felvezetőjében arról is írt, hogy a tanulmányt a vonatkozó szabványoknak megfelelően az ukrán Dnyipro városában található regionális kórház fertőző betegségek osztályán és bakteriológiai laboratóriumában végezték.

A kórházban fekvő betegektől összesen 103 biológiai mintát (köpet, sebváladék, vér és vizelet) gyűjtöttünk az antimikrobiális érzékenység értékelése céljából. Ezenkívül elemeztünk egy súlyos bakteriális szövődményekkel járó Covid–19-es beteg klinikai esetét, különös figyelmet fordítva a mikrobiológiai eredményekre és a célzott antimikrobiális terápia kiválasztására.

– írta, majd az eredményekről is beszámolt.