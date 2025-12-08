Emberi életeket veszélyeztet a Tisza Párt egészségügyi privatizációs terve

Súlyos társadalmi következménnyel járna Magyar Péterék egészségügyi reformja – hívta fel a figyelmet Pálfalvi Milán. A Nézőpont Intézet elemzője emlékeztetett, a Tisza Párt Brüsszelben fogant egészségügy-privatizációs terve megszüntetné az ingyenes ellátást, a jelenlegi társadalombiztosítás helyett kötelező magánbiztosítást vezetne be, melynek hatására a magyar társadalom túlnyomó többsége nem férne hozzá a jelenleg ingyenes ellátáshoz sem.

A Tisza egészségügy-privatizációs terve súlyosan veszélyezteti a gyerekeket és krónikus betegeket is (Forrás: Index)

Az elemző felidézte: 2010 előtt a baloldali kormányok már egyszer elkezdték volna privatizálni az egészségügyet Magyarországon. Jelképes előszobája volt ennek, hogy bevezették a vizitdíjat és a kórházi napidíjat, ezzel próbálták rászoktatni az embereket a költségtérítéses rendszerre.

Pálfalvi Milán arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt által elővett, tipikusan baloldali megoldásból kiderült, privatizálni kívánja, vagyis

magánkézbe akarja átjátszani a magyar egészségügyet, eladnák a nemzeti vagyon részét képező egészségbiztosítási kasszát, szolgáltatásokat és infrastruktúrát.

Az elemző kiemelte, a könyörtelen privatizációs terv azonban három súlyos társadalmi következményt is eredményezne:

Az egészségügyi reformtervként beállított, valójában csak tipikus baloldali megszorítás azt eredményezné, hogy aki nem fizeti be a kötelező díjat, az intézmények elutasíthatnák vagy teljes árat számolhatnának fel.

A gyermekek számára sem garantálná automatikusan a térítésmentes háziorvosi, szakorvosi vagy kórházi kezelést a Tisza Párt, melynek költségeit a szülők csak nagy nehezen, ha egyáltalán ki tudnának fizetni.

Megjelennének a kuruzslók és az illegálisan működő, de még megfizethető egészségügyi „megoldások” azok számára, akik nem bírnák kigazdálkodni a Tisza megszorítócsomagjának következményét.

– Miután a Tisza Párt privatizációs tervei a brüsszeli elvárásoknak megfelelők, így annak végrehajtása kormányra kerülésük esetén borítékolható – húzta alá a Nézőpont Intézet elemzője.

Emberi életeket veszélyeztet a Tisza egészségügy-privatizációs terve

A Tisza gazdasági terve miatt kettészakad az ország, a tb-rendszer átalakítása ugyanis vissza fogja tartani a lakosságot, hogy még idejében orvoshoz forduljanak vagy rendszeresen részt vegyenek a szűrővizsgálatokon – figyelmeztetett Takács Péter egészségügyi államtitkár nemrégiben. Szerinte azzal, hogy a gyerekeket is megfosztanák az ingyenes egészségügyi ellátástól Magyar Péterék, súlyosan veszélyeztetik a kiskorúakat.