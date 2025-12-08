tbegészségügyprivatizációs tervTakács PéterNézőpont IntézetbeteggyermekorvosMagyar Péter

Emberi életeket veszélyeztet a Tisza Párt egészségügyi privatizációs terve

Három súlyos társadalmi következménye is lenne Magyar Péterék megszorításának, amely súlyosan veszélyeztetné a gyerekeket és krónikus betegeket is. A Tisza egészségügy-privatizációs terve miatt megjelennének az illegális egészségügyi megoldások és a kuruzslók is.

2025. 12. 08. 13:50
Súlyos társadalmi következménnyel járna Magyar Péterék egészségügyi reformja – hívta fel a figyelmet Pálfalvi Milán. A Nézőpont Intézet elemzője emlékeztetett, a Tisza Párt Brüsszelben fogant egészségügy-privatizációs terve megszüntetné az ingyenes ellátást, a jelenlegi társadalombiztosítás helyett kötelező magánbiztosítást vezetne be, melynek hatására a magyar társadalom túlnyomó többsége nem férne hozzá a jelenleg ingyenes ellátáshoz sem.

egészségügy-privatizációs terv
A Tisza egészségügy-privatizációs terve súlyosan veszélyezteti a gyerekeket és krónikus betegeket is (Forrás: Index)

Az elemző felidézte: 2010 előtt a baloldali kormányok már egyszer elkezdték volna privatizálni az egészségügyet Magyarországon. Jelképes előszobája volt ennek, hogy bevezették a vizitdíjat és a kórházi napidíjat, ezzel próbálták rászoktatni az embereket a költségtérítéses rendszerre.

Pálfalvi Milán arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt által elővett, tipikusan baloldali megoldásból kiderült, privatizálni kívánja, vagyis

magánkézbe akarja átjátszani a magyar egészségügyet, eladnák a nemzeti vagyon részét képező egészségbiztosítási kasszát, szolgáltatásokat és infrastruktúrát.

Az elemző kiemelte, a könyörtelen privatizációs terv azonban három súlyos társadalmi következményt is eredményezne:

  • Az egészségügyi reformtervként beállított, valójában csak tipikus baloldali megszorítás azt eredményezné, hogy aki nem fizeti be a kötelező díjat, az intézmények elutasíthatnák vagy teljes árat számolhatnának fel.
  • A gyermekek számára sem garantálná automatikusan a térítésmentes háziorvosi, szakorvosi vagy kórházi kezelést a Tisza Párt, melynek költségeit a szülők csak nagy nehezen, ha egyáltalán ki tudnának fizetni.
  • Megjelennének a kuruzslók és az illegálisan működő, de még megfizethető egészségügyi „megoldások” azok számára, akik nem bírnák kigazdálkodni a Tisza megszorítócsomagjának következményét.

– Miután a Tisza Párt privatizációs tervei a brüsszeli elvárásoknak megfelelők, így annak végrehajtása kormányra kerülésük esetén borítékolható – húzta alá a Nézőpont Intézet elemzője.

 

Emberi életeket veszélyeztet a Tisza egészségügy-privatizációs terve

A Tisza gazdasági terve miatt kettészakad az ország, a tb-rendszer átalakítása ugyanis vissza fogja tartani a lakosságot, hogy még idejében orvoshoz forduljanak vagy rendszeresen részt vegyenek a szűrővizsgálatokon – figyelmeztetett Takács Péter egészségügyi államtitkár nemrégiben. Szerinte azzal, hogy a gyerekeket is megfosztanák az ingyenes egészségügyi ellátástól Magyar Péterék, súlyosan veszélyeztetik a kiskorúakat.

Az egészségügyi államtitkár megjegyezte, Magyar Péterék gazdasági tervezete még csak nem is az egészségügyről, hanem az egészségbiztosítási rendszer átalakításáról szól, több mint száz oldalon keresztül, amely a felnőttek mellett a gyerekeket is megfosztaná az ingyenes egészségügyi ellátástól.

– A gyerekek azért különösen veszélyeztetettek, mert eddig, ha egy szülőnek volt élő tb-biztosítása, akkor a 18 év alatti gyermekének automatikusan zöld a TAJ-kártya, tehát a háziorvos és a kórházak ellátják. A Tisza tervei viszont profitorientált, jellemzően külföldi tulajdonú magánbiztosítókat engednének be a piacra, így

nem csak a felnőtteknek, hanem a gyerekek után is külön biztosítási díjat kellene fizetni.

A családoknak ez rendkívül megterhelő lenne, nem beszélve arról, hogy kettészakadna az egészségügy:

aki nem tudja megfizetni csak az „alap kosarat”, és nem telik neki kiegészítő biztosításra, azt vissza fogja tartani attól, hogy orvoshoz forduljon időben.

– Egy betegséget korai szakaszában felismerve nagyobb hatékonysággal lehet kezelni, de mivel Magyar Péterék rendszere visszatartja majd az ellátórendszertől a beteget, szövődményes lesz, vagyis életveszélyes állapotba kerül vagy maradandó egészségkárosodást szenved – hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy Kincses Gyula például nemrégiben arról beszélt egy podcastműsorban, azért volt jó a vizitdíj, mert azzal a néhány ezer forinttal, amit ki kellett fizetni, sok embert tudtak visszatartani az ellátórendszertől.

Takács Péter szerint a Tisza gazdasági programja a szűrőprogramoktól is elvágná a magyar embereket, csak azok tudnak majd az egészségükre vigyázni, akik eleve jobb anyagi helyzetben vannak. A gyerekek mellett a krónikus betegek, cukorbetegek, asztmások, szívbetegek járnának a legrosszabbul, ők ugyanis magasabb díjakat fizetnének, vagy az egyes kezeléseket egyáltalán nem támogatná a biztosító.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

