Orbán Viktor megfejtette, miért adóztatná meg a baloldal a kutyatartókat + videó

Az egész Európai Unióban Magyarországon van a legtöbb kutya egy főre számítva, száz magyar emberre 29 kutya jut, ezt idézte fel Orbán Viktor hétvégén a DPK háborúellenes gyűlésén a tiszás baloldali megszorítócsomag kapcsán. A miniszterelnök szerint logikus, hogy amikor a baloldaliak azon gondolkodnak, milyen jogcímen lehetne elvenni pénzt az emberektől, a kutya jut eszükbe, hiszen abból sok van Magyarországon.

Ezek az apróságnak tűnő dolgok egy baloldali világképet rajzolnak ki – magyarázta Orbán Viktor –, méghozzá azt, hogy a baloldal akarja eldönteni, mi legyen az emberek munkával megszerzett pénzével.

Szerintem ez a választóvonal, amit gazdaságpolitikailag figyelembe kell vennünk

– tette hozzá a kormányfő a Tisza Párt adóterveire reagálva.