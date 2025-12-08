baloldalOrbán Viktorkutya

Orbán Viktor megfejtette, miért adóztatná meg a baloldal a kutyatartókat + videó

A miniszterelnök szerint egy baloldali párt mindig azon gondolkodik, hogy szedjen be még több pénzt az emberektől. Most is így van a Tiszával – közölte Orbán Viktor.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 12:00
Fotó: BRAD BARKET Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az egész Európai Unióban Magyarországon van a legtöbb kutya egy főre számítva, száz magyar emberre 29 kutya jut, ezt idézte fel Orbán Viktor hétvégén a DPK háborúellenes gyűlésén a tiszás baloldali megszorítócsomag kapcsán. A miniszterelnök szerint logikus, hogy amikor a baloldaliak azon gondolkodnak, milyen jogcímen lehetne elvenni pénzt az emberektől, a kutya jut eszükbe, hiszen abból sok van Magyarországon.

Ezek az apróságnak tűnő dolgok egy baloldali világképet rajzolnak ki – magyarázta Orbán Viktor –, méghozzá azt, hogy a baloldal akarja eldönteni, mi legyen az emberek munkával megszerzett pénzével. 

Szerintem ez a választóvonal, amit gazdaságpolitikailag figyelembe kell vennünk

 – tette hozzá a kormányfő a Tisza Párt adóterveire reagálva.

Borítókép: Orbán Viktor Kecskeméten, a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén (Forrás: Facebook)


