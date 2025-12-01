Ennek a fele sem tréfa, emberi életeket veszélyeztet a Tisza adócsomag-tervezete

– Különböző biztosítási kosarakat alakítanának ki: Magyar Péterék gazdasági terve szerint például az „alap kosár” azt jelenti, hogy a sürgőségi ellátáson kívül semmire nem lenne jogosult a beteg, minden más ellátás már csak magánbiztosításon keresztül lenne elérhető. Vagyis azoknak, akiknek csak „alap kosaruk” van, minden megbetegedés esetén kapnának egy számlát az ellátótól, a háziorvostól vagy a kórháztól – reagált a Magyar Nemzetnek Takács Péter a baloldali megszorítócsomag tb-rendszer átalakításáról szóló tervezetére.

Az egészségügyi államtitkár megjegyezte, Magyar Péterék gazdasági tervezete még csak nem is az egészségügyről, hanem az egészségbiztosítási rendszer átalakításáról szól, több mint száz oldalon keresztül, amely a felnőttek mellett a gyerekeket is megfosztaná az ingyenes egészségügyi ellátástól.

– A gyerekek azért különösen veszélyeztetettek, mert eddig, ha egy szülőnek volt élő tb-biztosítása, akkor a 18 év alatti gyermekének automatikusan zöld a taj-kártya, tehát a háziorvos és a kórházak ellátják. A Tisza tervei viszont profitorientált, jellemzően külföldi tulajdonú magánbiztosítókat engednének be a piacra, így nem csak a felnőtteknek, hanem a gyerekek után is külön biztosítási díjat kellene fizetni. A családoknak ez rendkívül megterhelő lenne, nem beszélve arról, hogy kettészakadna az egészségügy:

aki nem tudja megfizetni csak az „alap kosarat”, és nem telik neki kiegészítő biztosításra, azt vissza fogja tartani attól, hogy orvoshoz forduljon, időben.

– Egy betegséget korai szakaszában felismerve nagyobb hatákonysággal lehet kezelni, de mivel Magyar Péterék rendszere visszatartja majd az ellátórendszertől a beteget, az szövődményes lesz, vagyis életveszélyes állapotba kerül vagy maradandó egészségkárosodást szenved – hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy Kincses Gyula például nemrégiben arról beszélt egy podcastműsorban, azért volt jó a vizitdíj, mert azzal a néhány ezer forinttal, amit ki kellett fizetni, sok embert tudtak visszatartani az ellátórendszertől.