A gyerekektől is elvenné a Tisza az ingyenes egészségügyi ellátást + videó

Aki nem fizet, gyakorlatilag nem kap ellátást, még a legkisebbek sem – ismertette Magyar Péterék terveit Takács Péter.

Munkatársunktól
2025. 12. 01. 12:08
A Tisza Párt kiszivárgott megszorító csomagja még rosszabb, mint amilyennek elsőre tűnt – reagált Takács Péter egészségügyi államtitkár a baloldali megszorítócsomag azon részére, amely szerint a Tisza arra készül, hogy elveszi az ingyenes egészségügyi ellátást még a gyerekektől is.

Mint ismert, múlt héten hozta nyilvánosságra az Index a Tisza Párt teljes adócsomag-tervezetét, amely radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedekben.

 

A Tisza a gyerekeket is megfosztaná az ingyenes egészségügyi ellátástól

– Aki nem fizet, gyakorlatilag nem kap ellátást, még a gyermekek sem. A jelenlegi rendszer szerint, akinek van élő tb-biztosítása, 18 év alatti gyermekének automatikusan zöld a taj-kártya, tehát a háziorvos és a kórházak ellátják – magyarázta az egészségügyi államtitkár, rámutatva, hogy a Tiszánál viszont ez nem így lesz.

– Magyarországon a történelemben először

a Tisza elvenné az emberektől, sőt még a gyerekektől is az ingyenes egészségügyi ellátást.

És hogy miért tennék ezt? Hát azért, mert ez a megrendelés: Brüsszel pénzt akar küldeni Ukrajnának, a külföldi tulajdonú magánegészségbiztosítók pedig hatalmas profitot akarnak a magyar betegeken keresni – fejtette ki. Takács Péter összegezte a Tisza-terv lényegét:

azzal, hogy megszűnne a mostani társadalombiztosítás, senki sem lenne többé jogosult ingyenes háziorvosi, szakorvosi vagy kórházi ellátásra.

– A helyére jönne a kötelező magánegészségügyi biztosítás. A dolgozóknak, a szülőknek, a nyugdíjasoknak minden hónapban fizetniük kellene, különben nincs orvos. Aki nem tudná fizetni a díjat, mert elveszíti a munkáját, beteg lesz, váratlan kiadása keletkezik, azt a kórház akár el is utasíthatná, vagy teljes árat számolhatna fel neki a kezelésért, és ez a gyerekére is igaz lenne – magyarázta.

Magyar Péter baloldali megszorító csomagjával a családok terhei hatalmasra nőnének, havonta kellene fizetni a külföldi profitorientált biztosítóknak minden felnőtt és gyermek után.

 

Több száz oldalas olvasmány az 1300 milliárdos megszorításról (Forrás: Index)

 

A krónikus betegek is kiszolgáltatott helyzetbe kerülnének

– A nyugdíjasok és az alacsony jövedelműek kerülnének a legnehezebb helyzetbe. Vagy fizetnek, és akkor kevesebb jut megélhetésre, vagy nem fizetnek, és akkor nem kapnak orvosi ellátást. A külföldi biztosítók pedig szigorúan üzleti alapon működnek. Ők nem olyanok, mint a magyar szolidaritáson alapuló társadalombiztosítás. Ők döntik el, hogy ki milyen kezelést kaphat, mit engedélyeznek, milyen orvoshoz mehet valaki, milyen gyógyszert támogatnak – jelezte az egészségügyi államtitkár, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy

a krónikus betegek, cukorbetegek, asztmások, szívbetegek járnának a legrosszabbul, ők ugyanis magasabb díjakat fizetnének, vagy az egyes kezeléseket egyáltalán nem támogatná a biztosító.

A Tisza új rendszere ugyanakkor az orvosokat és az ápolókat sem kímélné, akiknek a fizetése is a profitorientált külföldi biztosítók kénye-kedvének lenne kiszolgáltatva.

– A Tisza szó szerint a magyar emberek egészségével és életével játszik. Elég egy rossz döntés, és mindez valósággá válhat – fogalmazott Takács Péter.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


