Részletes beismerő vallomást tett a letkési gyilkos

Emberölés bűntette miatt eljárás indult, a helyszínen talált késeket lefoglalták a rendőrök. Kiderült azonban, hogy a férfi halálát egy nyakat ért tompa erőbehatás, valamint fulladás okozta. A rendőrök kiderítették, hogy többen is hallották, ahogy a 46 éves K. Tibor december 3-án éjszaka hangosan kiabált édesapjával, majd a vita hirtelen elcsendesült.

A nyomozók kihallgatták az áldozat fiát, aki első körben tagadott ugyan, de később részletes beismerő vallomást tett. Elmondása szerint aznap este odáig fajult a vita, hogy több alkalommal megütötte az édesapját, amitől az az ágynak esett, majd odalépett hozzá, és megfojtotta.