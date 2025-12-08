Részletes beismerő vallomást tett a letkési gyilkos

Egy letkési ház szobájában holtan találtak egy idős férfit – értesítették december 4-én a rendőrséget. A police.hu azt írja, már a helyszínen kiderült, hogy az áldozat fején jól látható sérülések és vágások vannak, ami felvetette az idegenkezűség gyanúját.
Emberölés bűntette miatt eljárás indult, a helyszínen talált késeket lefoglalták a rendőrök. Kiderült azonban, hogy a férfi halálát egy nyakat ért tompa erőbehatás, valamint fulladás okozta. A rendőrök kiderítették, hogy többen is hallották, ahogy a 46 éves K. Tibor december 3-án éjszaka hangosan kiabált édesapjával, majd a vita hirtelen elcsendesült.
A nyomozók kihallgatták az áldozat fiát, aki első körben tagadott ugyan, de később részletes beismerő vallomást tett. Elmondása szerint aznap este odáig fajult a vita, hogy több alkalommal megütötte az édesapját, amitől az az ágynak esett, majd odalépett hozzá, és megfojtotta.
K. Tibort a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai emberölés gyanúja miatt vették őrizetbe. Kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.
