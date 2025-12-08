társasházbanáldozatbalmazújvárosikatasztrófavédelem

Egy férfi és egy nő az elmúlt éjszaka halálos áldozata

Két halálos tűzeset is volt vasárnap éjszaka: egy nő egy zalaegerszegi társasházban, míg egy férfi egy balmazújvárosi családi házban halt meg – közölte a katasztrófavédelem hétfő délelőtt az MTI-vel.

Forrás: MTI2025. 12. 08. 12:53
illusztráció Fotó: Mónus Márton Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Tűz keletkezett vasárnap este tizenegy óra után a zalaegerszegi Ölyvesfalvi utcában egy nyolclakásos társasház első emeleti lakásában. Négy járművel vonultak a helyszínre a tűzoltók, akik a közművek elzárását követően eloltották a tüzet.

A húsz négyzetméteres lakásban egy idős nő holttestét találták meg.

Közölték azt is, hogy a társasházban tizennyolcan laknak, a tűzoltók hét embert, köztük egy mozgássérültet, valamint két kutyát mentettek ki.

Hétfő hajnalban Balmazújvárosban a Batthyány utcában lévő családi ház gyulladt ki: a száz négyzetméteres ház húsz négyzetméteres hálószobája égett teljes terjedelmében.

A tűzoltók a tűz oltása közben egy hatvanéves férfi holttestét találták meg.

Felhívták a figyelmet arra, hogy decemberben átlagosan óránként gyullad ki egy lakóépület, és a legtöbb tűzeset valamilyen elektromos hiba vagy nyílt láng használata miatt következik be. Gyakorinak nevezték, hogy fűtőeszköz, a kémény állapota, dohányzás vagy főzés vezet lakástűzhöz.

Ha van otthon füstérzékelőnk, az a tűz keletkezésekor azonnal jelez, amikor még könnyebb megfékezni az éppen kigyulladt tüzet, vagy van idő épségben kimenekülni.

