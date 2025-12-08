Egy férfi és egy nő az elmúlt éjszaka halálos áldozata

Tűz keletkezett vasárnap este tizenegy óra után a zalaegerszegi Ölyvesfalvi utcában egy nyolclakásos társasház első emeleti lakásában. Négy járművel vonultak a helyszínre a tűzoltók, akik a közművek elzárását követően eloltották a tüzet.

A húsz négyzetméteres lakásban egy idős nő holttestét találták meg.

Közölték azt is, hogy a társasházban tizennyolcan laknak, a tűzoltók hét embert, köztük egy mozgássérültet, valamint két kutyát mentettek ki.