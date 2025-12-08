A vádirat szerint a két nagykőrösi férfi barátok voltak, mindketten ismerték a sértettet. Az egyik férfi azt gyanította, hogy a nő és az élettársa lopták meg a barátnőjét, ezért elégtételt akart venni.
Azt hitték a férfiak, hogy meglopta őket a nagykőrösi nő, annyira beszélni akartak vele, hogy bedöntötték az ablakát
Önbíráskodás bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Ceglédi Járási Ügyészség azzal a két férfival szemben, akik egy nőn kérték számon a neki tulajdonított lopást.
2024 júliusában a két férfi megjelent a nő és élettársa nagykőrösi otthonánál azért, hogy számon kérjék őket a lopás miatt. A nő ahogy meglátta a vádlottakat, bemenekült a házba. Az élettársa nem volt otthon. A vádlottak rugdosni kezdték a bezárt bejárati ajtót, majd olyan erővel nyomták a ház ablakát, hogy annak zsanérjai kiszakadtak, és az bedőlt a lakóépületbe. A férfiak bemásztak, a nőt kérdőre vonták, követelték tőle, hogy az elvett vagyontárgyakat adja elő.
A nő hiába állította, hogy nincs közük a lopáshoz, a vádlottak nem hittek neki. Az egyik férfi a sértettet az arcán egyszer, majd a karján többször ököllel megütötte. A vádlottak megfenyegették, hogy ha nem lesz meg az ellopott pénz és arany, akkor őt és élettársát is megölik, aztán távoztak. A sértettnek könnyű sérülése keletkezett.
A Ceglédi Járási Ügyészség a két férfit önbíráskodás bűntettének kísérletével vádolja, és velük szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. A bántalmazó vádlott esetében az ügyészség egy korábbi felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelését is indítványozta. A vádlottak bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni.
