Azt hitték a férfiak, hogy meglopta őket a nagykőrösi nő, annyira beszélni akartak vele, hogy bedöntötték az ablakát

2024 júliusában a két férfi megjelent a nő és élettársa nagykőrösi otthonánál azért, hogy számon kérjék őket a lopás miatt. A nő ahogy meglátta a vádlottakat, bemenekült a házba. Az élettársa nem volt otthon. A vádlottak rugdosni kezdték a bezárt bejárati ajtót, majd olyan erővel nyomták a ház ablakát, hogy annak zsanérjai kiszakadtak, és az bedőlt a lakóépületbe. A férfiak bemásztak, a nőt kérdőre vonták, követelték tőle, hogy az elvett vagyontárgyakat adja elő.

A nő hiába állította, hogy nincs közük a lopáshoz, a vádlottak nem hittek neki. Az egyik férfi a sértettet az arcán egyszer, majd a karján többször ököllel megütötte. A vádlottak megfenyegették, hogy ha nem lesz meg az ellopott pénz és arany, akkor őt és élettársát is megölik, aztán távoztak. A sértettnek könnyű sérülése keletkezett.