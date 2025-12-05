Elhagyott hátizsákra bukkantak egy kis veszprémi utcában, amint meglátták, mi van benne, azonnal elkezdték keresni a tulajdonost

A hátizsákból különböző tabletták és több mint 5 kiló kábítószergyanús anyagmaradvány került elő. A szakértői vizsgálat alátámasztotta, hogy a por többek közt kokain- és amfetaminszármazékot tartalmaz. A nyomozás során megállapították, hogy a talált csomag egy 54 éves veszprémi férfihoz köthető, aki ellen korábban már folyt eljárás kábítószer-kereskedelem és kábítószer birtoklása miatt.