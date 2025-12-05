A vád szerint a felfüggesztett börtönbüntetések próbaideje alatt álló férfi és szintén büntetett társa idén februárban ismerkedett meg a 81 éves sértettel, mindketten álnéven mutatkoztak be. Az idős férfi rossz lelkiállapotban volt, amit kihasználva a nő a bizalmába férkőzött azzal, hogy elhitette a az idős férfival, hogy hasonló betegsége van, mint az elhunyt feleségének, és ez a férfiból együttérzést váltott ki.
Segíteni akart az idős férfi, miután meghalt a felesége, nagyon csúnyán kifosztották
Minősített csalás miatt vádat emelt a Kunszentmiklósi Járási Ügyészség egy párossal szemben, akik az idős, özvegy sértett bizalmába férkőzve tíz nap alatt több mint egymillió forint készpénzt és egy autót csaltak ki.
Ezt kihasználva a csaló nő már másnap autószerelés ürügyével háromszázezer forint kölcsönt kért és kapott azzal a hamis ígérettel, hogy hamarosan kétmillió forinthoz jut. Két nap múlva további százezer forint kölcsönt kért ügyvédi költségre, legközelebb pedig már négyszázezer forintot csalt ki albérletre.
A vádlottak folyamatosan hitegették áldozatukat azzal, hogy visszakapja a pénzt. Alig egy hét elteltével meggyőzték arról is, hogy kétmillió forint banki kölcsönt vegyen fel, amit majd ők fognak törleszteni. Megjelentek a bankban, a hitelfelvétel azonban meghiúsult, mert a sértett kora miatt a kölcsönkérelmet elutasították. Még aznap a vádlottak rábeszélték az idős embert egy használt autó vásárlására, amit hamarosan eladtak egy ismerősüknek.
Tíz nap alatt több mint egymillió forintjától és az autójától is megfosztották az idős férfit. A férfinak amiatt is felelnie kell, mert egy vitában az édesanyját nagy erővel pofon ütötte és az autóját is megrongálta.
Az ügyészség a párost üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével, a férfit ezenfelül rongálás és tettleges becsületsértés vétségével vádolja és ezért vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy a korábbi büntetéseit is utólag végre kell hajtani. A letartóztatásban lévő férfi és a szabadlábon védekező női társa bűnösségéről a Kunszentmiklósi Járásbíróság fog dönteni.
Tiltakozunk az ellen, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék és a háborúra költsék + videó
Vasárnapig még kitölthető a nemzeti konzultáció.
Orbán Viktor: Magyarországon a háború vesztésre, a vállalkozók győzelemre állnak – élőben az Év Országos Vállalkozója díjátadóról! + videó
A legkiválóbb vállalkozókat ismerik el.
Elhagyott hátizsákra bukkantak egy kis veszprémi utcában, amint meglátták, mi van benne, azonnal elkezdték keresni a tulajdonost
Meglepetés!
Több mint százmilliós karácsonyi adománnyal segíti a rászorulókat a Pro Filii Alapítvány
Hatodik alkalommal szervezték meg az adventi programot.
