Segíteni akart az idős férfi, miután meghalt a felesége, nagyon csúnyán kifosztották

Ezt kihasználva a csaló nő már másnap autószerelés ürügyével háromszázezer forint kölcsönt kért és kapott azzal a hamis ígérettel, hogy hamarosan kétmillió forinthoz jut. Két nap múlva további százezer forint kölcsönt kért ügyvédi költségre, legközelebb pedig már négyszázezer forintot csalt ki albérletre.

A vádlottak folyamatosan hitegették áldozatukat azzal, hogy visszakapja a pénzt. Alig egy hét elteltével meggyőzték arról is, hogy kétmillió forint banki kölcsönt vegyen fel, amit majd ők fognak törleszteni. Megjelentek a bankban, a hitelfelvétel azonban meghiúsult, mert a sértett kora miatt a kölcsönkérelmet elutasították. Még aznap a vádlottak rábeszélték az idős embert egy használt autó vásárlására, amit hamarosan eladtak egy ismerősüknek.