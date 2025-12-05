Kecskemétbűntettevilágratörővonatmenetjegy

Kecskemétre akart vonatozni egy nő, a világratörő terveit azonban kissé akadályozta a kalauznő érkezése

Ennek a csatának nem lett győztese.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége 2025. 12. 05.
illusztráció Fotó: Jászai Csaba Forrás: MTVA
Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat a Ceglédi Járási Ügyészség  azzal a nővel szemben, aki a jegyvizsgálóra támadt – adta hírül az ügyészség.

A vádirat szerint a büntetett előéletű nő tavaly augusztusban a Budapestről Szegedre közlekedő intercity vonaton utazott menetjegy nélkül. Amikor a jegyvizsgáló a menetjegyet ellenőrizte, a vádlott közölte, hogy nincs jegye és Kecskeméten fog leszállni. A sértett felszólította a nőt, hogy mivel érvényes menetjeggyel nem rendelkezik, a következő megállóhelyen, Nagykőrösön le kell szállnia, azonban a történet nem úgy alakult, ahogy sejtette. 

A vádlott dühös lett és a sértettre támadt. A vádlott a jegyvizsgáló nyakát kezdte szorítani, miközben megkarmolta a karját, és a haját húzta. A dulakodás közben a nő a jegyvizsgáló szemüvegét is leverte, majd a nála lévő szendvicset a sértettnek dobta.

A kalauznak próbált segíteni egy másik utas, ő fogta le az akkor is támadó vádlottat. A nőt a nagykőrösi vasútállomáson a rendőrök fogták el. A sértettnek könnyű sérülései keletkeztek.

A Ceglédi Járási Ügyészség a nőt közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta. A vádlott bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni.

 

