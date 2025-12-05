Kecskemétre akart vonatozni egy nő, a világratörő terveit azonban kissé akadályozta a kalauznő érkezése

A vádirat szerint a büntetett előéletű nő tavaly augusztusban a Budapestről Szegedre közlekedő intercity vonaton utazott menetjegy nélkül. Amikor a jegyvizsgáló a menetjegyet ellenőrizte, a vádlott közölte, hogy nincs jegye és Kecskeméten fog leszállni. A sértett felszólította a nőt, hogy mivel érvényes menetjeggyel nem rendelkezik, a következő megállóhelyen, Nagykőrösön le kell szállnia, azonban a történet nem úgy alakult, ahogy sejtette.

A vádlott dühös lett és a sértettre támadt. A vádlott a jegyvizsgáló nyakát kezdte szorítani, miközben megkarmolta a karját, és a haját húzta. A dulakodás közben a nő a jegyvizsgáló szemüvegét is leverte, majd a nála lévő szendvicset a sértettnek dobta.