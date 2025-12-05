Hiányzott a hirtelen megárvult kislánynak az édesanyja, durván visszaélt vele a nevelőapa

Arányosnak tartja a kiszabott 13 év 6 hónap fegyházbüntetést a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség annak a férfinek az ügyében, aki szexuálisan zaklatta a kilencéves nevelt lányát.

Az ítélet szerint a középkorú férfi az élettársával közösen nevelte annak gyermekét, azonban a kislány édesanyja 2023 márciusában elhunyt. Néhány héttel később egyik este a kislány bement a férfi szobájába, és megkérte arra, hogy aludjon mellette, mert hiányzik neki az anyukája. Miközben egymás mellett feküdtek, a férfi a kislány ruhája alá nyúlt, simogatni kezdte őt, majd a gyermek akarata ellenére szexuális cselekményt végzett vele.

A bíróság a férfit szexuális erőszak bűntette miatt 13 év 6 hónap fegyházbüntetésre és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható, valamint végleges hatállyal eltiltotta minden olyan tevékenységtől, amely kiskorúakhoz köthető.

Az elsőfokú ítélet ellen a férfi és védője elsősorban felmentésért, másodsorban enyhítésért fellebbezett. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az ítélet megalapozott, az elkövető cselekményének minősítése törvényes és a kiszabott büntetés is arányos.

Az ügyben másodfokon a Szegedi Ítélőtábla dönt.