Rosszul lett egy férfi december 3-án este a 3-as metró Határ úti megállójában, és az utasok megpróbálták újraéleszteni. Mindez úgy derült ki, hogy a Blikk rábukkant az egyik szemtanú beszámolójára.
Haldokló emberhez kértek segítséget a Határ úti metróállomáson, de a BKV munkatársa ezt megtagadta
A rendőrség nyomoz.
Miközben a metróra várakozók próbálták újraéleszteni a férfit, két ember a forgalmi iroda munkatársaihoz fordult, hogy elkérjék az állomáson elérhető defibrillátort. A BKV dolgozói azonban hosszabb tanácskozás után csak azt mondták, hogy már jön a mentő, a készüléket pedig csak a metró területén lehet használni. Emellett közölték azt is, nem hiszik, hogy bárki tudja használni a készüléket azok közül, akik éppen életet akartak menteni.
Megkérdeztem tőle, hogyan tud így tükörbe nézni, amikor valakinek az élete múlhat rajta?! Erre becsukta az ajtót!!!!
– fogalmaz a bejegyzés írója, aki feljelentést is tett az ügyben a rendőrségen. Azt írja továbbá:
Várnám a BKV válaszát, hogy ezek fényében mégis hogyan fordulhatott elő, hogy a kihelyezett életmentő eszköz nem volt kiadható egy TÉNYLEGES újraélesztéshez?
A portál megkereste a vállalatot, amely azzal reagált, hogy a helyes eljárás ilyenkor az lett volna, hogy az ügyeletes maga viszi ki a készüléket a rosszulléttel küzdő személyhez, és közreműködik annak szakszerű használatában. Kiemelték továbbá, hogy az ilyen esetek rendkívül ritkák és elszigeteltek, és nem tükrözik a vállalat utasbiztonság iránti elkötelezettségét. Írtak arról is, hogy az eszközök korábban már több életet is megmentettek.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott, hogy a történtek tisztázása érdekében segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt nyomozást rendeltek el.
