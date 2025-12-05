Magyar Péter már tavaly is fizetős egészségügyről beszélt, nem csoda, hogy bekerült a tiszás megszorítócsomagba is

A Tisza kiszivárgott 662 oldalas programtervezetének valódiságát Magyar Péter folyamatosan tagadni próbálja, a dokumentum valódiságát azonban mi sem bizonyítja jobban, mint hogy annak szinte minden eleme már elhangzott a párt holdudvarának képviselőitől – írja az Ellenpont. Mint kifejtik, ilyen elem a magánbiztosítók bevonása a társadalombiztosítás helyére. A terv szerint már a megszokott szolgáltatásszintért a bruttó jövedelem 30-35 százalékát kellene fizetnie a lakosságnak, az embereket pedig az autók kötelező felelősségbiztosításánál megszokott „bonus-malus” rendszerben osztályoznák.

Maga Magyar Péter beszélt a fizetős egészségügyről

Lehet persze mindezt tagadni, de akkor nézzük, mit mondott maga Magyar Péter egy tavaly nyári rendezvényen. A beszédrészletet Trombitás Kristóf influenszer találta. A Tisza Párt elnöke azt mondta:

Lehet külön biztosításokat kötni, nem nagy pénzekért egyébként. Erről most még nem szeretnék beszélni, mert megvádolnak, hogy én most ilyen magánbiztosító rendszert akarok csinálni.

Még nem szeretne erről beszélni az ellenzéki pártelnök. Pontosan ugyanaz az alattomos gondolat, amit már ismerünk a Tisza Párttól. Tarr Zoltán ugyanis azt mondta:

Előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet.

Ha esetleg Magyar Péter elszólása nem lenne elég, nézzük meg, mi támasztja még azt alá, hogy a Tisza Párt újra a magánbiztosítók bevonásával szüntetné meg az ingyenes egészségügyet.

Kóka János újra nekifutna a reformnak

Kóka János, a párt egyik fő szervező-háttérembere, nem mellékesen a Gyurcsány-féle MSZP–SZDSZ-kormányok minisztere ennél is erősebb kijelentéseket tett év eleji vitairatára ráerősítve. Kóka véleménye szerint a kórházak felét be kellene zárni, hiszen az jobb lenne a magyar családoknak – mi több: a vállalatokat is többletforrás bevonására kellene kötelezni. Kóka reformjavaslata szerint a vállalatokra kellene pluszterhet kiróni, mellyel a munkavállalók már nem a tb-kasszát terhelnék, és szó szerint az állami és a magánbiztosítók összevasalását javasolja, hármas finanszírozású rendszerben.