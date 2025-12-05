Magyar Péteregészségügyireformholdudvar

Magyar Péter már tavaly is fizetős egészségügyről beszélt, nem csoda, hogy bekerült a tiszás megszorítócsomagba is

Hiába tagadja Magyar Péter a Tisza Párt 662 oldalas, kiszivárgott programtervezetének valódiságát, a dokumentum állításait lényegében a saját holdudvara erősíti meg – derül ki az Ellenpont elemzéséből, amely szerint a fizetős, magánbiztosítós egészségügyi modell gondolata már régóta visszaköszön a párt vezetőitől.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 11:34
Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)
A Tisza kiszivárgott 662 oldalas programtervezetének valódiságát Magyar Péter folyamatosan tagadni próbálja, a dokumentum valódiságát azonban mi sem bizonyítja jobban, mint hogy annak szinte minden eleme már elhangzott a párt holdudvarának képviselőitől – írja az Ellenpont. Mint kifejtik, ilyen elem a magánbiztosítók bevonása a társadalombiztosítás helyére. A terv szerint már a megszokott szolgáltatásszintért a bruttó jövedelem 30-35 százalékát kellene fizetnie a lakosságnak, az embereket pedig az autók kötelező felelősségbiztosításánál megszokott „bonus-malus” rendszerben osztályoznák.

 

Maga Magyar Péter beszélt a fizetős egészségügyről

Lehet persze mindezt tagadni, de akkor nézzük, mit mondott maga Magyar Péter egy tavaly nyári rendezvényen. A beszédrészletet Trombitás Kristóf influenszer találta. A Tisza Párt elnöke azt mondta:

Lehet külön biztosításokat kötni, nem nagy pénzekért egyébként. Erről most még nem szeretnék beszélni, mert megvádolnak, hogy én most ilyen magánbiztosító rendszert akarok csinálni.

Még nem szeretne erről beszélni az ellenzéki pártelnök. Pontosan ugyanaz az alattomos gondolat, amit már ismerünk a Tisza Párttól. Tarr Zoltán ugyanis azt mondta:

Előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet.

Ha esetleg Magyar Péter elszólása nem lenne elég, nézzük meg, mi támasztja még azt alá, hogy a Tisza Párt újra a magánbiztosítók bevonásával szüntetné meg az ingyenes egészségügyet.

 

Kóka János újra nekifutna a reformnak

Kóka János, a párt egyik fő szervező-háttérembere, nem mellékesen a Gyurcsány-féle MSZP–SZDSZ-kormányok minisztere ennél is erősebb kijelentéseket tett év eleji vitairatára ráerősítve. Kóka véleménye szerint a kórházak felét be kellene zárni, hiszen az jobb lenne a magyar családoknak – mi több: a vállalatokat is többletforrás bevonására kellene kötelezni. Kóka reformjavaslata szerint a vállalatokra kellene pluszterhet kiróni, mellyel a munkavállalók már nem a tb-kasszát terhelnék, és szó szerint az állami és a magánbiztosítók összevasalását javasolja, hármas finanszírozású rendszerben.

Ugyanebben az interjúban Kóka azon is kesereg, hogy ez a – szerinte – holland modell milyen jó lett volna, 2006-ban ők is be akarták vezetni, de végül elbukott az ötlet. Igen, valóban elbukott az MSZP–SZDSZ-es egészségügyireform-csomag a vizitdíjjal együtt, emlékezzünk csak a 2008-as szociális népszavazás során a magyar társadalom által kinyilvánított egyöntetű elutasításra. Ami aztán a 2010-es kétharmados Fidesz-győzelemhez vezetett.

 

A tiszás Túri Péter is a magánegészségügy szószólója

Kóka János most valamiért újra elérkezettnek látja az időt, hogy elővegye ezt az ötletet, persze a motiváció érthető. Cégén, a Doktor24-en keresztül maga is érdekelt a magánegészségügy térnyerésében, de régi ismerőseit is behozta a Tiszába.

Kóka volt évfolyamtársa, Túri Péter is bekerült Magyar Péterék egészségügyi akciócsapatába – aki szintúgy a Gyurcsány-kormányok idejében volt miniszteri biztos Kóka mellett. 

Túri Péter is éveken keresztül szakmányban ontotta magából a magánegészségügy szükségessége mellett érvelő posztokat a saját blogján, sőt az orvosok béremelését is károsnak tartotta. 

Túri nem mellékesen maga is hasonló ágazatban cégvezető: jelenleg a Trust Air Légiközlekedési Kft. és a TrustAir Aviation Kft.-ket vezeti.

 

Kiszivárgott tervezetek nélkül is egyértelmű az irány

Tehát nem kell ide 662 oldal: a párt szellemi szakértői elmondták maguktól – beleértve magát Magyar Pétert is: a magán- és állami egészségbiztosítók összevasalásával terveznek, ahol a vállalatok részéről bevallottan is pluszforrásokat készülnek bevonni.

És valahogy a legjobb ötletek mögött mindig megjelenik a 2010 előtti baloldali kormányok öröksége – na meg a közvetlen üzleti érdek.

 

