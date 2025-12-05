brüsszeli projektTisza PártMagyar Péter

Kocsis Máté: A Tisza Párt Brüsszelből kapja a támogatást + videó

Kocsis Máté a Tisza Párt külföldi finanszírozására és a liberális média szerepére hívta fel a figyelmet. A frakcióvezető szerint a brüsszeli és nyugati befolyás nehezíti a magyar kormány helyzetét a következő választások előtt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 10:28
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A Tisza Párt valójában egy brüsszeli projekt, és Magyar Péter csupán egy felhasznált báb – nyilatkozta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán. Hozzátette, hogy az ellenzéki párt mögött nagy médiahálózat áll, amelyet külföldről finanszíroznak.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Fotó: MTI/Bús Csaba

A frakcióvezető felidézte a 2022-es „guruló dollárok” ügyét, amikor amerikai dollárból támogatták a hazai baloldali sajtót és Márki-Zay Pétert. Hozzátette, hogy Márki-Zay ipari módon hozta be a külföldi pénzeket a magyar politikába, és 

ma Brüsszelből érkezik a támogatás.

Kocsis Máté emlékeztetett, hogy Donald Trump elnökké választása után a pénzügyi források gyorsan befagytak, ezért a liberális médiumok, mint 

a Telex, a HVG és az RTL Klub most Brüsszelből kapják a pénzüket. 

Hozzátette: – A magyar miniszterelnök ezért nem Magyar Péterrel vitázik, hanem a gazdáival. 

A frakcióvezető szerint a legnagyobb politikai küzdelem a brüsszeli elittel zajlik, és a következő évi választások tétje, hogy 

a nyugati vezetők mennyire tudják nagyon sok pénzből, nagyon sok médiafelülettel, nagyon nagy befolyással, szorongatással nehezíteni a magyar kormány helyzetét. 

Külön említette Ursula von der Leyent, Manfred Webert és más európai uniós politikusokat, akik szerinte kulcsszerepet játszanak a választások kimenetelében.

 

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Forrás: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

A béke útján a háború felé

Lóránt Károly avatarja

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu