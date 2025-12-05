Kocsis Máté: A Tisza Párt Brüsszelből kapja a támogatást + videó

– A Tisza Párt valójában egy brüsszeli projekt, és Magyar Péter csupán egy felhasznált báb – nyilatkozta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán. Hozzátette, hogy az ellenzéki párt mögött nagy médiahálózat áll, amelyet külföldről finanszíroznak.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Fotó: MTI/Bús Csaba

A frakcióvezető felidézte a 2022-es „guruló dollárok” ügyét, amikor amerikai dollárból támogatták a hazai baloldali sajtót és Márki-Zay Pétert. Hozzátette, hogy Márki-Zay ipari módon hozta be a külföldi pénzeket a magyar politikába, és

ma Brüsszelből érkezik a támogatás.

Kocsis Máté emlékeztetett, hogy Donald Trump elnökké választása után a pénzügyi források gyorsan befagytak, ezért a liberális médiumok, mint

a Telex, a HVG és az RTL Klub most Brüsszelből kapják a pénzüket.

Hozzátette: – A magyar miniszterelnök ezért nem Magyar Péterrel vitázik, hanem a gazdáival.

A frakcióvezető szerint a legnagyobb politikai küzdelem a brüsszeli elittel zajlik, és a következő évi választások tétje, hogy

a nyugati vezetők mennyire tudják nagyon sok pénzből, nagyon sok médiafelülettel, nagyon nagy befolyással, szorongatással nehezíteni a magyar kormány helyzetét.

Külön említette Ursula von der Leyent, Manfred Webert és más európai uniós politikusokat, akik szerinte kulcsszerepet játszanak a választások kimenetelében.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Forrás: AFP)