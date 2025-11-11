Lerántjuk a leplet: így működik az új támogatási modell a dollármédiában

Egy prágai központú nemzetközi hálózat szállt be egyes progresszívnek nevezett liberális sajtóorgánumok finanszírozásába, de a korábban megismert módszerektől eltérően nem a lapot, hanem a szerzőket támogatják egy-egy cikk megírásához.

Az új modell legfrissebb terméke a Telexen november 7-én megjelent terjedelmes elemzés a Fidesz kampánystratégiájáról és a választási esélyekről.

A cikk címe „A Fidesz legfőbb üzenete, hogy ne reménykedj”, miközben az újságíró végig azt az ellenzéki elemzők által sulykolt narratívát igyekszik erősíteni, hogy a kormánypártok hátrányban vannak a Tisza Párttal szemben és a korábbi stratégiájuktól eltérően nem megnyerni akarják a bizonytalan szavazókat, inkább az a céljuk, hogy távol tartsák őket a jövő áprilisi voksolástól.

A hosszú okfejtés végén ez olvasható: „a cikk az FPEE Science+ támogatásával készült”.

Kíváncsiak voltunk, milyen szervezet ad pénzt egy ilyen elemző írásra, amely nyilvánvalóan az ellenzéki kihívó esélyességének érzetét kívánja erősíteni az olvasókban.

A Telex által megnevezett Science+ honlapján többek között az olvasható, hogy egy határokon átnyúló hálózatról van szó, amely „a dezinformáció ellen küzd ott, ahol a legnagyobb kárt okozza – a demokratikus bizalom középpontjában”.

A szervezet szerint a félretájékoztatás és a közvélemény polarizációja nemcsak médiaprobléma, hanem magát a demokráciát is fenyegeti. Bemutatkozásukban szerepel az is, hogy több mint ötven közép- és kelet-európai szerkesztőség, tényellenőrző és kutatóintézet összekapcsolásával „megbízható újságírást kínálnak még a legszkeptikusabb közönség számára is”.

További érdekesség, hogy a Science+ projektet a Free Press for Eastern Europe (FPEE), egy prágai székhelyű nemzetközi nonprofit szervezet működteti.

Leírásuk szerint Bulgáriában, Csehországban, Magyarországon, Romániában, Lengyelországban, Szlovákiában, Ukrajnában, Grúziában, Moldovában és a balti államokban fejtik ki tevékenységüket.

A programhoz újságíróként, szakértőként, tényellenőrként és donorként, vagyis adományozóként lehet csatlakozni.