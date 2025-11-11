sajtóorgánumokmódszerScience +baloldal444médiaelit

Lerántjuk a leplet: így működik az új támogatási modell a dollármédiában

Új finanszírozási modellel támogatja egyes ellenzéki sajtóorgánumokban az alig leplezett ellenzéki kampánycélokat szolgáló írásokat, illetve azok szerzőit egy prágai központú nemzetközi progresszív hálózat. A Free Press for Eastern Europe által finanszírozott és a Telexen megjelent egyik friss cikkben az újságíró azt taglalja, hogy a Fidesz hátrányban van, az ellenzéki kihívó, a Tisza Párt a közvélemény többsége szerint is esélyesebb a győzelemre jövő áprilisban. Összeállításunkban bemutatjuk a csehországi ngo működését és azt, hogy évek óta jelen vannak a hazai baloldali sajtó finanszírozásában.

Munkatársunktól
2025. 11. 11. 8:00
Telex propaganda, Menczer Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy prágai központú nemzetközi hálózat szállt be egyes progresszívnek nevezett liberális sajtóorgánumok finanszírozásába, de a korábban megismert módszerektől eltérően nem a lapot, hanem a szerzőket támogatják egy-egy cikk megírásához. 

Az új modell legfrissebb terméke a Telexen november 7-én megjelent terjedelmes elemzés a Fidesz kampánystratégiájáról és a választási esélyekről.

A cikk címe „A Fidesz legfőbb üzenete, hogy ne reménykedj”, miközben az újságíró végig azt az ellenzéki elemzők által sulykolt narratívát igyekszik erősíteni, hogy a kormánypártok hátrányban vannak a Tisza Párttal szemben és a korábbi stratégiájuktól eltérően nem megnyerni akarják a bizonytalan szavazókat, inkább az a céljuk, hogy távol tartsák őket a jövő áprilisi voksolástól.

A hosszú okfejtés végén ez olvasható: „a cikk az FPEE Science+ támogatásával készült”.

Kíváncsiak voltunk, milyen szervezet ad pénzt egy ilyen elemző írásra, amely nyilvánvalóan az ellenzéki kihívó esélyességének érzetét kívánja erősíteni az olvasókban. 

A Telex által megnevezett Science+ honlapján többek között az olvasható, hogy egy határokon átnyúló hálózatról van szó, amely „a dezinformáció ellen küzd ott, ahol a legnagyobb kárt okozza – a demokratikus bizalom középpontjában”.

A szervezet szerint a félretájékoztatás és a közvélemény polarizációja nemcsak médiaprobléma, hanem magát a demokráciát is fenyegeti. Bemutatkozásukban szerepel az is, hogy több mint ötven közép- és kelet-európai szerkesztőség, tényellenőrző és kutatóintézet összekapcsolásával „megbízható újságírást kínálnak még a legszkeptikusabb közönség számára is”.

További érdekesség, hogy a Science+ projektet a Free Press for Eastern Europe (FPEE), egy prágai székhelyű nemzetközi nonprofit szervezet működteti. 

Leírásuk szerint Bulgáriában, Csehországban, Magyarországon, Romániában, Lengyelországban, Szlovákiában, Ukrajnában, Grúziában, Moldovában és a balti államokban fejtik ki tevékenységüket.

A programhoz újságíróként, szakértőként, tényellenőrként és donorként, vagyis adományozóként lehet csatlakozni.

Az FPEE a honlapja szerint egy nonprofit szervezet, amelyet 2016 áprilisában jegyeztek be Prágában. „Számos intézményi és magánadományozótól, valamint a Cseh Köztársaság Külügyminisztériumának Átmeneti Előmozdítási Programjától kapunk támogatást”, olvasható a bemutatkozásukban. Küldetésük a független média és újságírás támogatása Közép- és Kelet-Európában, valamint azon túl. Az FPEE csapata nyolc ország médiaszakembereiből áll, akik együttesen több mint tíz nyelvet beszélnek. Az is kiderül a bemutatkozásukból, hogy az FPEE a Free Press Unlimited nemzetközi sajtószabadsággal foglalkozó ngo testvérszervezete. 

A Free Press Unlimited (FPU) egy nemzetközi sajtószabadság-szervezet, amely több mint háromszáz médiapartnerrel működik együtt világszerte. A honlapjuk szerint azon a küldetésükön dolgoznak, hogy független híreket és információkat tegyenek elérhetővé mindenki számára. Az FPU világszerte támogatást nyújt újságíróknak és médiaszakembereknek érdekképviseleti munkájával, sürgősségi segélynyújtásával, tanácsadásával, képzésével, kapacitásépítésével és figyelemfelkeltésével. 

Az egyes szerzők és cikkek finanszírozási háttere egyébként nem átlátható, ugyanis a Science+ donorait „jótékony homály” fedi.

Azt azonban érdemes felidézni, hogy korábban, a „guruló dollárok”, azaz a hazai baloldal politikai és médiaelitjének külföldi finanszírozása kapcsán napvilágot látott feltáró cikkeket egyes érintett sajtóorgánumok cáfolni próbálták – nem túl sok sikerrel.

Idén márciusban például a Tényellenőr nevű lap közölt egy elemzést, amelyben tételesen igazolta, hogy milyen mértékű a külföldi eredetű pénzügyi támogatás a 444, illetve a Telex kiadójánál. Utóbbi esetében, a Van Másik Kft. pénzügyi beszámolójából kiderült, hogy sok más határainkon kívülről érkező finanszírozás mellett már 2022-ben megjelent a fent említett, prágai központú Free Press For Eastern Europe, amely több alkalommal, összesen tízmillió forintos nagyságrendben nyújtott támogatást a Telexnek. Ugyancsak megjelent az FPEE a 444-et kiadó Magyar Jeti Zrt. bevételi forrásai között.

Az új finanszírozási modellben viszont átláthatatlanabb a donor, hiszen nem a kiadók bevételei között jelenik meg a pénzforrás, hanem egy-egy konkrét cikket támogatnak.

A cikkünkben idézett Telex-értekezés pedig jól példázza, hogy az anyagi juttatás konkrét kampánycéllal érkezik, a finanszírozott írás ugyanis távol áll a független, objektív elemzéstől, az FPEE által deklarált „dezinformáció és a közvélemény polarizációja” elleni küzdelem szolgálatától.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekantiszemitizmus

Antiszemitizmus-ügyben nektek kuss a nevetek!

Bayer Zsolt avatarja

Ez ordít a Soros-blogon

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.