A baloldali pártok állítják, nem tűnt fel az 1,8 milliárdos kampánytámogatás

November elején Ungár Péter, az LMP társelnöke mondta azt a 24.hu-nak adott interjújában: „Ha tudtuk volna mi, LMP-sek, hogy ennyi külföldi pénz jött, akkor nem fizetünk be ennyit az ellenzéki kampányba. Akkor azt mondtuk volna, hogy oldják meg. Micsoda dolog ez?! Nem tudott erről senki. Ott voltam a pártelnöki találkozókon, és senki sem tudott erről.” Megjegyezte még: „Egyébként is hol látszódott ez a pénz? Mert a kampányban nem.” Szerinte a pénzzel „valaki vagy elsétált, vagy a jó isten tudja, mire költötte, de eredményes kampány nem lett belőle.” A portálnak a Demokratikus Koalíció úgy fogalmazott: „A DK nem kapott ilyen támogatást. Mi arról is a sajtóból értesültünk, hogy az MMM külföldi adományokban részesült, ezekről sem Márki-Zay Péter, sem a stábja nem tájékoztatott minket a kampány során. Maga Márki-Zay Péter is elismerte, hogy ezekből a támogatásokból egyik ellenzéki párt sem részesült, csak az MMM.” A Jobbik szerint mivel az ügy nem minden részlete ismert a nyilvánosság, így az ő számukra sem, nem tudnak érdemben válaszolni a kérdésekre. „Fikciókba és találgatásokba, feltételezésekbe nem szeretnénk bocsátkozni, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy az elmúlt napokban szavazták le a kormánypártok a Jobbik azon javaslatát, mely éppen azért született, hogy elejét vegye bármilyen fajta hazai civil szervezeteken keresztüli külföldi befolyásolásnak a választások tekintetében” – hangsúlyozta a párt. A 24. hu megkereste a pártból nyáron kilépő Jakab Pétert is, aki a kampány ideje alatt vezette a Jobbikot. Ő azt mondta: „Az említett pénzekről semmilyen tájékoztatást nem kaptam, így azok létezéséről nem tudtam.” A Momentum pedig úgy nyilatkozott: „az említett források nem a Momentumhoz, hanem Márki-Zay Péter mozgalmához érkeztek, nem voltak róla érdemi információink, a létükről mi is ugyanabból a podcastből értesültünk, mint a nyilvánosság.” Hozzátették: a párt egyéni jelöltjeinek kampányát elsősorban a Momentum finanszírozta, másodsorban a jelöltek saját maguk, illetve a hatpárti közös költségvetés. A szocialista párt is azt állította, nem volt tudomásuk a külföldi pénzről. Az „MSZP nem követte nyomon, hogy Márki-Zay Péter és az MMM honnan gyűjt támogatást.” Hozzátették: az MSZP, ahogy mindenki más, Márki-Zay nyilatkozataiból értesült az összegről. A párt jelöltjei nem kaptak és nem is kaphattak az amerikai forrásból a kampányukra. Kijelentették, hogy az MSZP külföldi támogatást nem fogadhat és nem is fogadott el. A Párbeszéd is azt közölte, nem volt információjuk az 1,8 milliárd forintos külföldi támogatásról, és jelöltjei nem kaptak abból.

A portál emlékeztetett: a kampányban sms-kampányok, Facebook-hirdetések, pártlogó nélküli óriásplakát-kampányok mehettek Márki-Zayék kasszájából, az fedezhette az ellenzéki kampányközpont bérlését, valamint a közösségi médiás ügynökségként működő és tanácsadói feladatokat is ellátó DatAdathoz kapcsolódó költések forrásai is az MMM-hez befolyó támogatások lehettek.