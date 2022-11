Ungár Péter dermesztőnek nevezte a baloldal amerikai kampányfinanszírozását

Újabb kérdéseket vet fel Ungár Péternek, az LMP társelnökének a guruló dollárok, vagyis a baloldalnak Amerikából juttatott csaknem kétmilliárd forint kampánytámogatás ügyében tett nyilatkozata. A politikus a 24.hu portálnak adott interjúban ugyanis arról beszélt, hogy az ellenzéki összefogásban részt vevő pártoknak fogalmuk sem volt erről a pénzről, és a kampányukban sem volt látszata a tetemes összegnek. – Ha tudtuk volna mi, LMP-sek, hogy ennyi külföldi pénz jött, akkor nem fizetünk be ennyit az ellenzéki kampányba. Akkor azt mondtuk volna, hogy oldják meg. Micsoda dolog ez?! Nem tudott erről senki. Ott voltam a pártelnöki találkozókon, és senki sem tudott erről. Egyébként is, hol látszódott ez a pénz? Mert a kampányban nem. Hova lett elköltve? – tette fel sorra a kérdéseket a párt társelnöke. Majd úgy fogalmazott:

ezzel a pénzzel valaki vagy elsétált, vagy a jó isten tudja, mire költötte, de eredményes kampány nem lett belőle.

Emlékezetes, hogy Márki-Zay Péter, a baloldal volt kormányfőjelöltje még augusztusban egy podcast műsorban árulta el, hogy az Egyesült Államokban alapított Action for Democracy – Korányi Dávid, a főpolgármester városdiplomáciai főtanácsadója segítségével – a kinti magyarok körében összegyűjtött 1,8 milliárd forintot a baloldal választási kampányára. Arról is beszélt Márki-Zay, hogy még június közepén is érkezett több száz millió forintos támogatás az Egyesült Államokból az általa vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz. Állítása szerint az Action for Democracy egy tételben küldte ezt az összeget, de korábban más utalások is jöttek ettől a szervezettől, és a forrásokat a tengerentúlon sokan adták össze. Sőt azt is megerősítette, hogy az említett összegekből a Bajnai Gordon volt kormányfő nevével fémjelzett és Gyurcsány Ferenc DK-elnök korábbi bizalmasai által is működtetett DatAdat cégcsoporthoz szintén áramlott pénz, vélhetően nem is kevés, hiszen gyakorlatilag ők szervezték a baloldal kampányát.