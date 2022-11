Korányi Dávid évi közel 25 millióért kutatott egy demokrataközeli egyetemen, de ennek szinte semmi nyoma

A Kontra.hu összefoglalása szerint:

● Korányi Dávid Bajnai Gordon, majd Karácsony Gergely egykori tanácsadója legújabban a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom amerikai kampánypénzeivel összefüggésben került a fókuszba, de a Kontra tovább kutakodott a rejtélyes életút egyes részleteivel kapcsolatban.

● Az Action for Democracy alapítója arról számolt be LinkedIn-profilján, hogy 2010 és 2017 között kutatóként dolgozott a demokrataközeli Jonhs Hopkins Egyetemen, az Egyesült Államokban – mentorával, Bajnai Gordonnal egyidejűleg.

● Az egyetem honlapján azonban a Kontra egyetlen nyomot sem talált Korányi Dávid tevékenységére vonatkozóan, ezért magához az intézményhez fordultak kérdéseikkel.

● Az egyetem válaszából kiderült, hogy a Korányi által feltüntetett hétéves kutatói ösztöndíjából az intézmény csak egy kilenc hónapos, 2010 szeptembere és 2011 júniusa közötti időszakot lát igazoltnak, amikor Korányi valóban a Transzatlanti Kapcsolatok Központjában kutatott. A fennmaradó időszakra vonatkozóan azonban nincsen kézzelfogható adatuk, azt pedig csak feltételezni tudják, hogy ezt a státust meghosszabbították. Vagyis kísértetiesen hasonló a helyzet, mint Szabó Tímea esetében.

● Korányi a magyar ellenzéket közel kétmilliárd forinttal támogató Action for Democracy tanácsadóinak egy jelentős részét is erről az egyetemről szedhette össze, így például Charles Gatit és Anne Applebaumot (Afd, Atlantic Council, National Endowment for Democracy), valamint Zeid Raad al-Husszeint is. De korábban Fukuyama, a híres liberális filozófus is megfordult az intézményben.