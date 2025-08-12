Az amerikai elnök hétfői sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy előzetesen kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz–ukrán háború kapcsán. Donald Trump nagyon okos embernek nevezte a magyar miniszterelnököt.
Trump komolyan ad Orbán Viktor véleményére
Az amerikai elnök hétfői sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz–ukrán háború kapcsán. Donald Trump nagyon okos embernek nevezte a magyar miniszterelnököt, ami a lapunknak nyilatkozó Magyarics Tamás szerint nem véletlen. A világ döntéshozói tisztelik azokat a politikusokat, akik egyrészt tapasztaltak, karakteresek és széles körű politikai tudásuk van – mondta el a szakértő. Orbán Viktor most Brüsszel ukránpárti nyilatkozatát vétózta meg.
Orbán Viktor tapasztalataira Trump is fogékony
Magyarics Tamás külpolitikai szakértő szerint Trump hozzáállása érthető.
A világ döntéshozói tisztelik azokat a politikusokat, akik egyrészt tapasztaltak, karakteresek és széles körű politikai tudásuk van. Orbán Viktor olvasottsága és tájékozottsága nyilvánvalóan a kérdéses régió vezetői fölé emeli, így nem csoda, hogy Trump ad a véleményére
– mondta el lapunknak az ELTE professor emeritusa.
A szakértő kiemelte a két politikus hagyományosan jó kapcsolatát is, amely szerinte rendkívüli pozitívum.
Olyan bizalmi kapcsolat alakult ki közöttük, ami nemcsak amiatt van, mert Orbán Viktor szerint Trump politikája megfelelő Magyarország számára, hanem azért is, mert a Republikánus Párt sok esetben a magyar modellből merít ihletet
– mutatott rá.
Magyarics hozzátette:
Van ideológiai és személyi affinitás is, emellett a magyar miniszterelnök 35 éves tapasztalata a nagypolitikai területén is határozottan vonzó Trump számára.
Európa ezúttal is kimarad
A béketárgyalásból kihagyott háborúpárti európai vezetők üzenetet küldtek Donald Trump amerikai elnöknek: a Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalások során védje meg Ukrajna érdekeit és ne veszélyeztesse Európa biztonságát.
Az augusztus 15-i Putyin-Trump találkozó előtt Magyarország kivételével az uniós tagállamok vezetői közös nyilatkozatban hangsúlyozták: Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújának szélesebb következményei vannak az európai és nemzetközi biztonságra nézve.
Az ukránpárti nyilatkozatot megvétózta a miniszterelnök.
A szakértő szerint az, hogy Európa feje fölött döntenek a kontinens sorsáról, 1945 után gyakorlatilag eldöntött tény.
A háború után az Egyesült Államok és a Szovjetunió két hatalomként Európa sorsáról döntött, majd 1991 után Európa az amerikaiak szemében leértéktelenedett sok szempontból, és a prioritások átkerültek a Csendes-óceáni térségre. Európa a békefolyamatból most is kimarad
– fogalmazott.
Ennek okát Magyarics Tamás az európai vezetők sorozatos hibáiban látja.
Ehhez pedig hozzájárultak az európai vezetőknek a sorozatos baklövései. Tehát egy orosz–amerikai megállapodás kell először ahhoz, hogy később legyen egy négyoldalú egyeztetés az európaiak és az ukránok részvételével, az nem újdonság
– összegezte.
Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel (Forrás: X/Orbán Viktor)
