Trump komolyan ad Orbán Viktor véleményére

Orbán Viktor tapasztalataira Trump is fogékony

Magyarics Tamás külpolitikai szakértő szerint Trump hozzáállása érthető.

A világ döntéshozói tisztelik azokat a politikusokat, akik egyrészt tapasztaltak, karakteresek és széles körű politikai tudásuk van. Orbán Viktor olvasottsága és tájékozottsága nyilvánvalóan a kérdéses régió vezetői fölé emeli, így nem csoda, hogy Trump ad a véleményére

– mondta el lapunknak az ELTE professor emeritusa.

A szakértő kiemelte a két politikus hagyományosan jó kapcsolatát is, amely szerinte rendkívüli pozitívum.

Olyan bizalmi kapcsolat alakult ki közöttük, ami nemcsak amiatt van, mert Orbán Viktor szerint Trump politikája megfelelő Magyarország számára, hanem azért is, mert a Republikánus Párt sok esetben a magyar modellből merít ihletet

– mutatott rá.

Magyarics hozzátette:

Van ideológiai és személyi affinitás is, emellett a magyar miniszterelnök 35 éves tapasztalata a nagypolitikai területén is határozottan vonzó Trump számára.

Európa ezúttal is kimarad

A béketárgyalásból kihagyott háborúpárti európai vezetők üzenetet küldtek Donald Trump amerikai elnöknek: a Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalások során védje meg Ukrajna érdekeit és ne veszélyeztesse Európa biztonságát.

Az augusztus 15-i Putyin-Trump találkozó előtt Magyarország kivételével az uniós tagállamok vezetői közös nyilatkozatban hangsúlyozták: Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújának szélesebb következményei vannak az európai és nemzetközi biztonságra nézve.

Az ukránpárti nyilatkozatot megvétózta a miniszterelnök.