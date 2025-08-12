Trump komolyan ad Orbán Viktor véleményére

Rendkívüli

Orbán Viktor: Adjunk esélyt a békének

Az amerikai elnök hétfői sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz–ukrán háború kapcsán. Donald Trump nagyon okos embernek nevezte a magyar miniszterelnököt, ami a lapunknak nyilatkozó Magyarics Tamás szerint nem véletlen. A világ döntéshozói tisztelik azokat a politikusokat, akik egyrészt tapasztaltak, karakteresek és széles körű politikai tudásuk van – mondta el a szakértő. Orbán Viktor most Brüsszel ukránpárti nyilatkozatát vétózta meg.

Szabó István
2025. 08. 12. 9:26
Orbán Viktor magyar miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel Fotó: Fischer Zoltán Forrás: X/Orbán Viktor
Az amerikai elnök hétfői sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy előzetesen kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz–ukrán háború kapcsán. Donald Trump nagyon okos embernek nevezte a magyar miniszterelnököt. 

Orbán Viktor
2024. március 8-án, Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump, Trump mar-a-lagói rezidenciáján, Palm Beachen (Fotó: Miniszterelnöki Hivatal/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor tapasztalataira Trump is fogékony

Magyarics Tamás külpolitikai szakértő szerint Trump hozzáállása érthető.

A világ döntéshozói tisztelik azokat a politikusokat, akik egyrészt tapasztaltak, karakteresek és széles körű politikai tudásuk van. Orbán Viktor olvasottsága és tájékozottsága nyilvánvalóan a kérdéses régió vezetői fölé emeli, így nem csoda, hogy Trump ad a véleményére

– mondta el lapunknak az ELTE professor emeritusa.

A szakértő kiemelte a két politikus hagyományosan jó kapcsolatát is, amely szerinte rendkívüli pozitívum.

Olyan bizalmi kapcsolat alakult ki közöttük, ami nemcsak amiatt van, mert Orbán Viktor szerint Trump politikája megfelelő Magyarország számára, hanem azért is, mert a Republikánus Párt sok esetben a magyar modellből merít ihletet

– mutatott rá.

Magyarics hozzátette: 

Van ideológiai és személyi affinitás is, emellett a magyar miniszterelnök 35 éves tapasztalata a nagypolitikai területén is határozottan vonzó Trump számára.

Európa ezúttal is kimarad

A béketárgyalásból kihagyott háborúpárti európai vezetők üzenetet küldtek Donald Trump amerikai elnöknek: a Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalások során védje meg Ukrajna érdekeit és ne veszélyeztesse Európa biztonságát.

Az augusztus 15-i Putyin-Trump találkozó előtt Magyarország kivételével az uniós tagállamok vezetői közös nyilatkozatban hangsúlyozták: Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújának szélesebb következményei vannak az európai és nemzetközi biztonságra nézve. 

Az ukránpárti nyilatkozatot megvétózta a miniszterelnök.

Ursula von der Leyen, President of the EU Commission, Ukraine's President Volodymyr Zelensky, Prime Minister Mette Frederiksen, and António Costa, President of the European Council, hold a press conference in the garden at Marselisborg Castle on the occasion of Denmark taking over the EU presidency, in Aarhus on Thursday, July 3, 2025. (Photo: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) (Photo by HENNING BAGGER / Ritzau Scanpix via AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Mette Frederiksen miniszterelnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke (Fotó: Ritzau Scanpix/AFP/Henning Bagger)

A szakértő szerint az, hogy Európa feje fölött döntenek a kontinens sorsáról, 1945 után gyakorlatilag eldöntött tény.

A háború után az Egyesült Államok és a Szovjetunió két hatalomként Európa sorsáról döntött, majd 1991 után Európa az amerikaiak szemében leértéktelenedett sok szempontból, és a prioritások átkerültek a Csendes-óceáni térségre. Európa a békefolyamatból most is kimarad

– fogalmazott.

Ennek okát Magyarics Tamás az európai vezetők sorozatos hibáiban látja.

Ehhez pedig hozzájárultak az európai vezetőknek a sorozatos baklövései. Tehát egy orosz–amerikai megállapodás kell először ahhoz, hogy később legyen egy négyoldalú egyeztetés az európaiak és az ukránok részvételével, az nem újdonság

– összegezte.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel (Forrás: X/Orbán Viktor)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

