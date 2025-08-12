Zelenszkij kész átengedni a már megszállt területeket

Ez gyakorlatilag a jelenlegi frontvonal befagyasztását és az orosz ellenőrzés tényleges elismerését jelentené Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja, Herszon, valamint a Krím esetében.

A tárgyalási pozíciók enyhülése nem sokkal Trump és Vlagyimir Putyin pénteki, alaszkai találkozója előtt történt.

A terv kizárólag a hadseregek jelenlegi állására épül

– fogalmazott egy nyugati tisztviselő.

Ukrajna és Európa egyre inkább aggódik amiatt, hogy Trump és Putyin Zelenszkij kizárásával tárgyalhatnak a hosszú ideje dúló háború befejezéséről.

Az európai aggodalmak középpontjában egy, Moszkva által támogatott állítólagos béketerv áll, amely a délkelet-ukrajnai frontvonalak befagyasztását irányozná elő, amennyiben Kijev beleegyezik a Donyeck és Luhanszk által ellenőrzött területekről való kivonulásba.

Európai diplomaták szerint

Vlagyimir Putyin átfogó háborús céljai – Ukrajna nyugatbarát kormányának megbuktatása és egy Moszkva-barát bábkormány hatalomra juttatása – lényegében nem változtak.

A washingtoni Institute for the Study of War (Háborúkutató Intézet) jelentése szerint Oroszország továbbra is Ukrajna „teljes kapitulációját” tekinti végső céljának, beleértve a NATO-tagság minden esélyének kizárását és az ország teljes demilitarizálását – írja a Telegraph.

Hétfő este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy a közelgő béketárgyalások ellenére nincs jele annak, hogy Oroszország a háború befejezésére készülne.

Éppen ellenkezőleg: úgy mozgatják csapataikat és erőiket, hogy új offenzívákat indíthassanak

– mondta, az ukrán titkosszolgálat jelentésére hivatkozva.

Elemzők szerint, bár Ukrajna látszólag elfogadná bizonyos területek átadását, csak olyan békeegyezmény jöhet szóba, amely szilárd biztonsági garanciákat nyújt – például folyamatos fegyverszállításokat és a NATO-tagság felé vezető világos utat.