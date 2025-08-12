Volodimir Zelenszkij ugyanakkor az európai vezetőket arra kérte, utasítsanak el minden olyan Donald Trump-féle javaslatot, amely Ukrajna további területfeladásával járna, miközben Oroszország megtarthatná a már megszerzett területek egy részét. Erről ír a nyugati sajtó.
Zelenszkij kész átengedni a már megszállt területeket
Úgy tűnik, Ukrajna hajlandó lehet befejezni a harcokat, és átengedni az Oroszország által már megszállt területeket a béketerv részeként.
Ez gyakorlatilag a jelenlegi frontvonal befagyasztását és az orosz ellenőrzés tényleges elismerését jelentené Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja, Herszon, valamint a Krím esetében.
A tárgyalási pozíciók enyhülése nem sokkal Trump és Vlagyimir Putyin pénteki, alaszkai találkozója előtt történt.
A terv kizárólag a hadseregek jelenlegi állására épül
– fogalmazott egy nyugati tisztviselő.
Ukrajna és Európa egyre inkább aggódik amiatt, hogy Trump és Putyin Zelenszkij kizárásával tárgyalhatnak a hosszú ideje dúló háború befejezéséről.
Az európai aggodalmak középpontjában egy, Moszkva által támogatott állítólagos béketerv áll, amely a délkelet-ukrajnai frontvonalak befagyasztását irányozná elő, amennyiben Kijev beleegyezik a Donyeck és Luhanszk által ellenőrzött területekről való kivonulásba.
Európai diplomaták szerint
Vlagyimir Putyin átfogó háborús céljai – Ukrajna nyugatbarát kormányának megbuktatása és egy Moszkva-barát bábkormány hatalomra juttatása – lényegében nem változtak.
A washingtoni Institute for the Study of War (Háborúkutató Intézet) jelentése szerint Oroszország továbbra is Ukrajna „teljes kapitulációját” tekinti végső céljának, beleértve a NATO-tagság minden esélyének kizárását és az ország teljes demilitarizálását – írja a Telegraph.
Hétfő este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy a közelgő béketárgyalások ellenére nincs jele annak, hogy Oroszország a háború befejezésére készülne.
Éppen ellenkezőleg: úgy mozgatják csapataikat és erőiket, hogy új offenzívákat indíthassanak
– mondta, az ukrán titkosszolgálat jelentésére hivatkozva.
Elemzők szerint, bár Ukrajna látszólag elfogadná bizonyos területek átadását, csak olyan békeegyezmény jöhet szóba, amely szilárd biztonsági garanciákat nyújt – például folyamatos fegyverszállításokat és a NATO-tagság felé vezető világos utat.
Az európai fővárosok támogatják Kijev elképzelését a területcseréről, hogy jelezzék Donald Trump amerikai elnöknek: az „Ukrajna plusz Európa” közös álláspontja elutasítja az ukránok által ellenőrzött területek feladását.
További Külföld híreink
„Az európaiak most már egyértelműen látják, hogy a diplomáciai tárgyalások során Ukrajnát kell támogatniuk” – mondta egy nyugati tisztviselő.
Lengyelország és szövetségesei számára „teljesen világos, hogy az államhatárokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni” – hangsúlyozta Donald Tusk lengyel miniszterelnök hétfőn.
Oroszország Ukrajna elleni háborúja nem hozhat előnyt az agresszornak
– tette hozzá.
Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár a hétvégén hasonló álláspontot képviselt, támogatva a területi engedmények elutasítását.
Az Európai Bizottság, valamint Franciaország, Olaszország, az Egyesült Királyság, Lengyelország és Finnország vezetői közös nyilatkozatban leszögezték:
A jelenlegi frontvonal legyen a tárgyalások kiindulópontja.
Az európai vezetők várhatóan szerdán egyeztetnek Trump elnökkel, hogy ismertessék álláspontjukat. Az amerikai elnök hétfőn közölte, hogy alaszkai találkozóján igyekszik Ukrajna számára visszaszerezni bizonyos területeket.
„Lesz néhány csere, néhány területi változás” – mondta Trump. Hozzátette:
Oroszország Ukrajna jelentős részét megszállta. Megpróbálunk visszaszerezni ezekből valamennyit.
További Külföld híreink
Trump szerint a pénteki megbeszélés egy „tapogatózó találkozó” lesz, amelynek célja Oroszországot a háború lezárására ösztönözni. „Találkozunk Vlagyimir Putyinnal, és a megbeszélés végére – valószínűleg már az első két percben – pontosan tudni fogom, van-e esély a megállapodásra. Ez a dolgom: megállapodásokat kötni” – fogalmazott.
Korábban arról is beszámoltunk, Trump és Putyin közelgő tárgyalása akár Ukrajna jelentős területeinek orosz kézre kerülését is eredményezheti, ami súlyos politikai veszteség lenne Volodimir Zelenszkij számára. A nyugati elemzések szerint egy ilyen megállapodás aláásná az ukrán elnök hatalmát. Zelenszkij korábban teljesen elutasította a területi engedményeket és inkább folytatta volna a vérontást.
Borítókép: Vlagyimir Putyin, Donald Trump, Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Deák Dániel: Orbán Viktor előre szólt
Öt pontban a lényeg.
A magyarok egyik kedvenc édessége jelentősen drágulhat, ez az oka
A recept is változhat!
Magyarország békét akar, a Nyugat még mindig a háborút erőlteti
Orbán Balázs a Facebookon tette közzé bejegyzését.
Trump komolyan ad Orbán Viktor véleményére
A szakértő szerint ez nem véletlen.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Deák Dániel: Orbán Viktor előre szólt
Öt pontban a lényeg.
A magyarok egyik kedvenc édessége jelentősen drágulhat, ez az oka
A recept is változhat!
Magyarország békét akar, a Nyugat még mindig a háborút erőlteti
Orbán Balázs a Facebookon tette közzé bejegyzését.
Trump komolyan ad Orbán Viktor véleményére
A szakértő szerint ez nem véletlen.