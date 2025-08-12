Talán éppen Alaszka

idezojelek
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI

Sokan lehetnek a politikai túlparton, akik igen intenzíven rühellik Donald Trumpot és Vlagyimir Putyint egyaránt, de ma mégis kénytelenek belátni: kettejük találkozója az egyetlen esélye annak, hogy három és fél év elteltével végre béke legyen Ukrajnában, azaz a szomszédunkban. Vagy, ha nem is béke, legalább elmozdulás a jó irányba, például tartós tűzszünet: ne lőjék egymást a felek. Ennek örülne a világ, mármint a jobbik fele. Az a fele, amelyik nem hiszi el a dajkamesét, hogy Ukrajna minket véd, máskülönben a megszálló orosz katonák a spanyol narancsfák alatt kanalaznák a borscsot, de azt is rossz szemmel nézi, hogy a nyugati világ hülyét csinál magából, amikor elhiszi: a „sarokba szorított” Moszkva előbb-utóbb területeket ad fel, köztük a kulcsfontosságú Krím félszigetet. Csak elég hosszasan ki kellene tartanunk ehhez, támogatni az ukránokat a történelem végéig.

Európa nagy baja, hogy a vágyait vetíti a valóságra. Szankciók ide vagy oda, orosz önfeladás nem lesz. Moszkva a harcmezőn egyáltalán nem szorult sarokba, Putyin fölényben is érzi magát, ellentétben Zelenszkijjel, a Kijev-ámulatba bódult Nyugat zsarolva kuncsorgó markecolójával, akinek szerepe továbbra is kérdéses az egész rendezésben. Ahogyan lassan már otthon, Kijevben is. A péntekre, Alaszkába tervezett Trump–Putyin-találkozó – tessék ez egyeseknek vagy sem – két világpolitikai főszereplő tárgyalásának ígérkezik, amelytől a legoptimistábbak mindjárt az örök békét várják, miközben az óvatosabbak szerint az is eredmény, ha beszélnek legalább egymással, erősítik a bizalmat, és ha tyúklépésben haladva is, de elérhető közelségbe kerül a béke. Európa belefáradt az egymillió háborús halottba és rokkantba, az uniót Oroszországnál is érzékenyebben érintő gazdasági szankciókba, mi, magyarok pedig a túlerővel küzdő Ukrajna teljes elvadulásába is, amelyre Sebestyén József halála különösképp felhívta a figyelmet. Mindennek véget kell vetni. Putyin négy éve nem ült asztalhoz amerikai elnökkel; akkori partnere, Joe Biden már talán arra sem emlékszik, mit evett ma reggelire.

Trump jó tárgyaló, ennek legutóbb az orránál fogva vezetett Ursula von der Leyen és vele Európa látta a kárát. Nemrég bedobták a nevét a Nobel-békedíj esélyeseként is, amihez a mostani azeri–örmény békekötés a legutóbbi adalék lehetne. A pontot az i-re viszont alighanem az orosz–ukrán háború lezárása tenné fel. A világ talán joggal bízik abban: hozzátartozik Trump önbecsüléséhez – ha úgy tetszik, hiúságához –, hogy ebben is megoldással álljon elő. A békepártiaknak, köztük nekünk, magyaroknak, ez a javunkra válhat. Talán Trump az egyetlen, akinek az orosz elnök legalább a forgatókönyvét hajlandó megfontolni. Persze Putyint sem kell félteni az asztalnál. Christine Lagarde-nak, az Európai Központi Bank elnökének az internetet körbejárt megjegyzése arról árulkodik: a Kreml ura számítógépaggyal rendelkezik, s aki tárgyalóasztalhoz ül vele, annak az összes részlettel magának is fejből tisztában kell lennie. Putyinnak ugyanis iratokra sincs szüksége ahhoz, hogy az igaza mellett érveljen.

A béke kulcsa alighanem a területi felosztás, illetve a Kijevnek és Moszkvának adott biztonsági garanciák. Nehéz nem észrevenni, hogy az Európai Uniónak nem jutott hely az asztalnál. Képviselői Berlinből, Brüsszelből, Párizsból kibicként a játékba kiabálva ismételgetik: nem fogadják el, hogy az ő vagy az ukránok feje fölött szülessék döntés. Szemük előtt földrészünk 1945-ös, jaltai felosztása lebeg. De a realitás ma az, ahogy Trump félretolta Macron francia elnököt: amit ő mond, nem számít, mert nem változtat meg semmit.

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

