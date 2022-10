Közel 2 millió dollárért vett magának álomvillát a magyar dollárbaloldal főnöke

A Metropol értesülései szerint az amerikai milliárdosok – és a Soros-birodalom – egyik kedvenc helyén, New Yorktól autóval alig 50 percre, Connecticutban vett magának álomvillát a magyar „dollárbaloldalt” amerikai pénzből finanszírozó és irányító Korányi Dávid.

Korányi, aki a legutóbbi időkig havi közel 1 millió forintért barátjának, Karácsony Gergelynek a tanácsadója is volt, közvetlen közelről dirigálta a legutóbbi választási kampányt előbb Karácsonyt, aztán Márki-Zayt irányítva és pénzelve – olvasható a Metropol cikkében. Ahogy azt maga Márki-Zay vallotta be, Korányi az Action for Democracy nevű, Soros Györgyhöz köthető szervezet „fedőtisztjeként” irányított és finanszírozott.

Korányi ott volt a baloldal minden kampányrendezvényén, irányított, diktált, pénzt osztott. Ő volt a főnök egyértelműen Fotó: Metropol

Bajnai Gordon korábbi munkatársa, többféle Soros Györgyhöz köthető szervezet munkatársa és vezetője korábban New Yorkban lakott egy luxuslakásban, de ahogy azt szűkebb körben gyakran kifejtette, az amerikai metropolisnál biztonságosabb, „élhetőbb”, tisztább levegőjű villára vágyott.

Ezt a luxust már kevesellte New Yorkban Korányi Dávid. Itt élt idáig. Fotó: Metropol

„Home officce”: New York-i luxuskörnyezetből adott tanácsokat Budapestnek és Karácsony Gergelynek havi csaknem egymillióért Fotó: Metropol

Nem véletlenül eshetett a választása Connecticutra, ami az USA-n belül a Soros-birodalom egyik központjának számít.

Itt van a dollármilliárdokat mozgató kirendeltsége a Soros Fundnak, a spekuláns legnagyobb kockázati tőkealapjának, ami mostanában leginkább az európai energiaválság vámszedőjeként a gáziparba fektet be.

Korábban itt rendezkedett be egy hatalmas birtokon Soros György stratégiai főnöke, Stanley Druckenmiller is, akivel együtt küldték padlóra az angol fontot.

Beszédes, hogy itt, Connecticutban található az a két irányítószám, ahonnan évről évre a legtöbb adóbevételt regisztrálja az USA adóhivatala. Ráadásul ide nem érnek el a nem egyszer Soros-pénzen üzemeltetett woke-mozgalom gyakran agresszív megnyilvánulásai sem. Connecticut milliomosnegyedeit az FBI minden évben az Egyesült Államok legbiztonságosabb települései közé sorolja.

Érdemes egy pillantást vetni a luxusvillák hirdetéseire és az árakra Connecticutban.

Fotó: Metropol

Korányi ezzel az ingatlanvásárlással lényegileg beiratkozott az amerikai elitbe. A jól fizető Soros-birodalomnak köszönhetően most közel 2 millió dollárért, vagyis úgy 800 millió forintért vett magának villát a milliárdos több fontos emberének a közelében.

A Metropol információ szerint ez a luxusvilla lesz a magyar dollárbaloldal vezetőjének, Soros György rezidensének új otthona Connecticutban.

Fotó: Metropol

Az eredeti cikk IDE kattintva érhető el.

Borítókép: Korányi Dávid (Fotó: Metropol)