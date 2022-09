Korányi Dávid, a globalista elit prototípusa, a homo globalicus

Létrejött egy új embertípus, a homo globalicus, akinek egyik igazán jellegzetes alakja nem más, mint Korányi Dávid.

Az ilyen emberekből, mint ő, egyre több futkározik az utcákon New Yorktól Szöulon, Londonon, Párizson, Berlinen, Genfen, Amszterdamon, természetesen Brüsszelen és Strasbourgon, Ottawán, Tokión keresztül egészen Varsóig és Budapestig.

Ezekre az emberekre az a jellemző, hogy nem tartoznak igazán sehová, kozmopoliták, akik leginkább a globalizálódott világ központi helyein szeretnek leledzeni, de ezeket a helyeiket – mondhatnám: állomáshelyeiket – gyakran és könnyedén változtatják: röpködnek a világban, ha kell, ha nem kell, akkor pedig home office-ban dolgoznak sok-sok globális cégnek és szervezetnek. Ugyanolyan nyelven beszélnek, ugyanazokat eszik mindenhol, ugyanúgy öltözködnek és ugyanúgy gondolkodnak.

Ezenkívül egyvalami nagyon fontos bennük: nem kötődnek semmilyen országhoz, a nemzeti érzést még hírből sem hallották, vagy ha igen, akkor valószínűleg az jut az eszükbe róla, mint a totálisan globalista és klímahisztérikus német alkancellár, a (sötét)zöld Robert Habeck, aki egy korábbi írásában kifejtette, hogy ha a német patriotizmusról hall, akkor leginkább hányinger jön rá.

Nos az ilyen embereket, mint Korányi Dávid, nagyon-nagyon szeretik a globalista elit tagjai, a Soros Györgyök, a Klaus Schwabok, a Frans Timmermansok, Emmanuel Macronok, Daniel Freundok, Timothy Garton Ashek, Anthony Faucik és Bill Gatesek, Gerald Krausok és Dobrev Klárák – a régi jó Gyurcsányról, a mi Ferinkről már nem is beszélve. Egyébként hozzá hasonló embernek vélem például Cseh Katalint és férjét, Berg Dánielt is, nem beszélve arról az R. Kelemen Dánielről, aki Soros köreihez tartozik, s ő volt az, aki néhány évvel ezelőtt cikket írt arról a Foreign Affairsban (a Külkapcsolatok Tanácsának lapjában), hogy az Orbán-kormányt az EU-nak nemcsak politikailag, hanem pénzügyileg is meg kell büntetni és meg kell regulázni a legkeményebb eszközökkel. (Mint uniós „szakértő”, azóta is ezen dolgozik.)

De visszatérve Korányi Dávidra mint globalista prototípusra: kapcsolatrendszerei, mondhatnánk, zseniálisak, ilyenekről egy egyszerű halandó magyar ember még csak képzelegni sem tudna.

Röviden nézzük a pályafutását és a mai állapotát.

Először természetesen ki más, mint a mi Ferink vette a szárnyai alá a kormányában, majd a Bajnai-kormány külpolitikai főtanácsadója lett.

De eddigre már épülgettek a globalista kapcsolatai is, Bajnai mindenesetre – ezt erősítendő – 2009-ben magával vitte az ENSZ egyik gyűlésére (forrás: Kontra.hu), ahol részt vett Bajnai Sorossal, sőt a Rockefellerékkel (!) való találkozóján.

Ez már egész jó belépő…

Ezek után nemsokára a Globsec nevű, Pozsonyban székelő globalista társaság tanácsadója lett (a szervezetet „váratlan módon” Soros alapítványa is támogatja).

Majd az Atlantic Council nevű, szintén globalista egyletnél is megjelent. Nem hiszik el: őket is támogatja Soros papa.

A továbbiakban tudni kell, hogy óraadó tanár a Johns Hopkins Egyetemen, amelyet – láss csodát! – Soros-gyűjtőhelynek is neveznek. De arról is híres az egyetem, hogy kezében tartja a pandémiával kapcsolatos adatok gyűjtését, szortírozását – tőlük tudunk szinte mindent a pandémia terjedéséről.

Ezen túlmenően megjegyzendő, hogy még számos globalista-liberális szervezetnél megfordult korábban, ezek között említendő az Amnesty International vagy a German Marshall Fund.

Nemrég pedig – mert még nem volt eléggé megalapozott a kapcsolatrendszere – tagja lett a páneurópai, föderalista, Soros György által alapított Külkapcsolatok Európai Tanácsának (ECFR), ahol a magyar szekció tagja, többek között olyan „patrióták” között, mint Dobrev Klára, Bajnai Gordon, de még inkább Soros György és fia, Alexander Soros.

Azonban kiváló munkabírású emberről van szó, így aztán Karácsony Gergely is alkalmazza őt külpolitikai főtanácsadójaként.

Korányi Dávid élete nehéz: New York legelőkelőbb negyedében, egy luxus-felhőkarcolóban lakik, egy olyan penthouse lakásban, melynek minimum bérleti díja átszámítva havi kétmillió forint.

Mondják meg nekem őszintén: ezek után ki csodálkozik azon, hogy megalakította az Action for Democracyt, azzal a céllal, hogy külföldi pénzzel és a belpolitikai viszonyainkba való beavatkozással megdöntse az Orbán-kormányt, bármi áron is?

Hiszen, ha jöhetnének végre Bajnaiék, akkor magyar földön is szárba szökkenne az a globalista világ, amiben ő már régóta él és virul.

