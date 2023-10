Guterres ENSZ-főtitkár őszintesége a világkormányról

De Guterresék nem adják fel. Most az a legújabb irány, hogy a nemzetközi rendnek a megerősítésére kell helyezni egyelőre a hangsúlyt megosztott felelősségi rendszerrel, megosztott szuverenitással, megosztott stratégiákkal. Ezt is lefordítom: több ága, több intézménye lenne a világkormányzásnak, s ez kevésbé feltűnő módon hozná létre a végcélt, egyfajta átkaroló hadműveletbe mennének át az emberiség kárára. Ebben játszhatna szerepet a WHO, az IPTT, a WEF, a BlackRock, a svájci nemzetközi fizetések bankja, a BIS, esetleg régebbi pénzügyi központok, mint az IMF és a Világbank és így tovább.

De lehet, hogy új szervezetek terve is már a kosárban van.

Ezért kell a figyelmünket több irányban is megőrizni. Kemény munka, de a szabadságunkról van szó, Guterres úrnak van már elég belőle…

És mindezekről beszéljünk, írjunk egyre többet a magyar közvéleménynak, a magyar embereknek. Tudják, megértik, felfogják. És ez kell az ellenálláshoz!