Kövér László szerint a halál kultúrája ellen kell fellépnünk – és igaza van!

Első hallásra nyilván durvának hangzott az, amit Kövér László házelnök mondott a XVI. Szentkirályi Szövetségi Találkozón augusztus 13-án. Sok más mellett arról beszélt, hogy – idézem – A szellemi csatát „a nyugati világot elpusztítani akaró, Szent II. János Pál pápa megfogalmazása szerint a halál kultúrájának nevezett erő ellen kell megvívnunk”. Nekik pedig, a halál kultúra erőinek „nemcsak az anyagi javaink kellenek, hanem a lelkünk is" - ezért akarják elidegeníteni az embert önmagától, családjától, hitbéli és nemzeti közösségétől.

A továbbiakban még hozzátette, hogy a halál kultúrája fel akarja számolni a nemzeteket, eltörölni a keresztény örökséget, azt az örökséget „amelyet kétezer éve Jézus hagyományozott követőire, és melyet ezer esztendővel ezelőtt Szent István hagyományozott a magyar utókorra”.

Mindezek a szavak természetesen óriási felháborodást keltettek a balliberális, sorosista médiumokban és portálokon, Kövér kapott hideget és meleget is. Egyetlen dolgot felejtettek el támadói: azt, hogy a halál kultúrájáról II. János Pál pápa beszélt először, Kövér is ezzel összefüggésben, őrá hivatkozva mondta el gondolatait arról, hogy a halál kultúrájával – mely nyugatról jön – fel lehet és fel is kell venni a küzdelmet, és ebben a harcban nem állunk rosszul.

Jómagam pusztán annyit kívánok Kövér szavaihoz hozzáfűzni, hogy sajnálatos módon – hiszen bár ne lenne igaza! – tökéletesen egyet lehet érteni vele, a saját életünk és életmódunk védelmében.

Pusztán négy példával szeretném Kövér okfejtését alátámasztani.

Az első nem más, mint az LMBTQI+-mozgalom és a mögötte álló gender-ideológia, amely a biológiai nem fogalmával szakítani akar, s azt álítja, hogy csak társadalmi nemek léteznek, nincs meghatározottság, nincs természet, csak mi, emberek döntjük el, hogy mik akarunk lenni és milyen nemhez kívánunk tartozni.

Innentől jön a 18 éven felülieknek szóló rész!

Rengeteg példa van, én csak egyet emelek ki, talán a legdurvábbat az utóbbi évekből. Egy brit iskolában olyan tantárgyat vezettek be – természetesen a szülők megkérdezése nélkül -, amelyben a 14 év alattiakat egyfelől önkielégítésre, másfelől anális szexre tanítják. A hírek szerint házi feladatba is adták a gyerekeknek az önkielégítés gyakorlását.

Nézzünk szembe a tényekkel: bárhogyan értelmezzük a két „tanítást”, egyben biztosan megegyezhetünk: mindkét szexuális tevékenységforma abban azonos, hogy így sohasem születik gyermek. Természetesen ez nem csak erre érvényes, hanem az egész LMBTQI-formulákra, szexuálisnak nevezett aberrációkra, amelyekből minden születhet, csak gyermek nem. Lássuk be végre, hogy ez a mozgalom nem más, mint az egyéni szexuális perverz ösztönök kiélése, annak előtérbe állítása, aminek már semmi köze a családhoz és a gyermeknemzéshez, hanem kizárólag az egyén totális élvezethajhászása az egyetlen cél. A totális individualizmus, a totális gyermektelenedés, a totális önzés.

Mi ez, ha nem a halál kultúrája?

A második a migráció egyre szélesebb körű engedélyezése, sőt támogatása az EU részéről: mi lehet ennek a következménye? Természetesen az, hogy Európában vallási és kulturális ellentétek alakulnak ki, ami előbb vagy utóbb olyan összeütközésekhez, polgárháborús állapotokhoz vezethet, amit legutóbb éppen Franciaországban láttunk. Coudenhove-Kalergi 1920-as években megfogalmazott elképzelése a kevert fajú – nem tévedés, ő kevert fajúságról beszélt! – Európáról nem egy csodálatos békét idéz elő, hanem az etnikumok, vallások, kultúrák közötti összetűzéseket, s ha jól tudom, az ilyen típusú ellentétek végül emberek tömeges meggyilkolásához vezetnek, akár az egyik, akár a másik, akár mindkét oldalon. Most külön nem akarok arról beszélni, hogy az iszlám vallás bevallott célja az, hogy megszerezze a másik két – zsidó, keresztény – és a többi vallás feletti világuralmat. Ha ez nem a halál kultúrája, akkor mi?

Harmadik kérdés kényesebb, mert nem látunk mindent tisztán benne: ez a pandémiák megjelenése. Egy már volt, a COVID 19, amelyik többmillió ember halálát okozta, de sajnos azt is ki kell mondanunk, hogy a kellően át nem vizsgált és elő nem készített mRNS vakcinák áldozatai is jelentős számúak, amiről egyre több információhoz jutunk – külföldi tudósításokból. De ami a legfélelmetesebb, az nem más, mint hogy Joe Biden amerikai elnök már szinte előrejelzi a következő pandémiát, már neve is van, Eris. És ezzel kapcsolatban már most ismét a maszkviselés és az oltás kötelező tételéről beszélnek az Egyesült Államokban, miközben még alig vannak megfertőződött emberek az újnak nevezett vírusban. Az egész ügy azért félelmetes, mert a WHO természetesen hasonlóan arról nyilatkozik, hogy közeleg a következő világjárvány. Mi ez, ha nem a halál kultúrája?

S végül itt van az eugenikának nevezett irányzat, amelyet például az Aspen Institute is magáénak vall. Ennek lényege az a szemlélet – ennek híve egyébként köztudottan Bill Gates is -, hogy az emberiség létszáma túl nagy, ezt csökkenteni kell, mert egyébként nem tudunk megélni a Földön egy idő után. Ebbe a gondolatba természetesen belejátszik a klímaválság víziója is, azzal az alaptétellel, hogy az emberi CO2-kibocsájtás a legfontosabb okozója a globális felmelegedésnek. Utóbbi tétellel szemben egyre nagyobb tudományos ellenállás bontakozott ki egyébként, de ez mit sem számít.

Itt be is fejezem, bár lehetne folytatni.

Szóval a halál kultúrájának igen konkrét és erőteljes nyomai vannak a globális elit körében, az unió elitjében is, miközben azok, akik ezt terjesztik, éppen az ellenkezőjéről beszélnek.

Ne higgyünk nekik. A legkeményebb küzdelmet folytassuk a fent említett irányzatokkal szemben!

Borítókép: illusztráció (Fotó: Shutterstock)