Több mint 38 ezer fiatal kap pályakezdési juttatást

Idén több mint 38 ezer frissen végzett fiatal részesül pályakezdési juttatásban, összesen 9,8 milliárd forint értékben – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Az egyszeri, akár 300 ezer forintos támogatás célja, hogy segítse a szakképzésből kilépők munkaerőpiaci életkezdését és ösztönözze a jobb vizsgaeredményeket.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 10:24
Forrás: Szon/Bozsó Katalin
Augusztus végéig minden szakképzésben végzett tanuló megkapja a pályakezdési juttatást – áll a Kulturális és Innovációs Minisztérium közleményében. A támogatás célja, hogy segítse a fiatalok belépését a munkaerőpiacra.

Szakmai gyakorlaton (Fotó: Oláh Tibor/MTI/MTVA)
Szakmai gyakorlaton (Fotó: Oláh Tibor/MTI/MTVA)

A minisztérium felidézte: a szakképzés 2020-as megújításával az ösztöndíjrendszer is átalakult. Az ágazati alapoktatás idején minden tanuló havi ösztöndíjat kap, amely később tanulmányi eredménytől függően akár 59 ezer forint is lehet. 

A tanulmányok előrehaladtával a duális képzésben a diákok már munkabért kaphatnak, ami akár a 169 ezer forintot is elérheti havonta.

A közlemény szerint a megújult szakképzési rendszer egyik új eleme a pályakezdési juttatás, amely a sikeres szakmai vizsga után, a vizsgaeredménytől függően 

akár 300 ezer forint egyszeri támogatást jelent. 

Ezt a fiatalok szakmai karrierjük elindítására, például eszközbeszerzésre fordíthatják.

Idén több mint 38 ezer fiatal részesül a juttatásban, összesen 9,8 milliárd forint értékben. A támogatást kiegészítheti a 4 millió forintig igényelhető, szabad felhasználású munkáshitel, amely a 17 és 25 év közötti pályakezdők életkezdését segíti – emelte ki Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Szon/Bozsó Katalin)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

