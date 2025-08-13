Ismerőse, majd egy másik autó is áthajtott a motoroson

Három személyautó és egy motorkerékpár ütközött össze, egy ember életét vesztette. A baleset még kedden történt a 7217-es út Veszprém és Szentkirályszabadja közötti szakaszán, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett, hosszú órákon át lezárták az utat.

A felvétel illusztráció (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Az elsődleges információk szerint a baleset előzménye, hogy egy autós előzésbe kezdett, majd a manővert félbehagyva visszasorolt saját sávjába, ekkor történt a tragédia – írta a Veszprém Vármegyei Hírportál. A lap információi szerint az autó mögött haladó motoros szintén előzni próbált, ám az előtte lévő autótól nem láthatta a szemből érkező járművet.

A Delta hírek azonban úgy értesült, az autós – a korábbi hírekkel ellentétben – be is fejezte az előzést, majd visszatért a saját sávjába. A mögötte érkező motor azonban tovább folytatta az előzést. Egy jobbra ívelő kanyarnál szemből érkezett egy autó. A motoros vészfékezett és a vele szemben, szabályosan érkező autó bal oldalának ütközött. A motor vezetője ekkor az úttestre zuhant és két autó is áthajtott rajta. Először a mögötte haladó, majd még egy szemből érkező autó is.

A férfi olyan súlyosan megsérült, hogy az életet nem tudták megmenteni, a helyszínen elhunyt.

Az autósok nem sérültek meg.

Úgy tudni, az elhunyt férfi szegedi volt, de albérletben lakott a környéken, az ismerőseivel Veszprémben dolgozott egy munkahelyen.

