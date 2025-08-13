tragádiamotoros balesetelőzés

Ismerőse, majd egy másik autó is áthajtott a motoroson

Kiderült, hogyan történt a tragédia, amelyben egy motoros életét vesztette.

Munkatársunktól
2025. 08. 13. 10:17
Három személyautó és egy motorkerékpár ütközött össze, egy ember életét vesztette. A baleset még kedden történt a 7217-es út Veszprém és Szentkirályszabadja közötti szakaszán, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett, hosszú órákon át lezárták az utat. 

Marcali, 2023. december 18. Mentőhelikopter a mintegy 785 millió forintból megépült marcali légimentőbázison az átadás napján, 2023. december 18-án. MTI/Katona Tibor
A felvétel illusztráció (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Az elsődleges információk szerint a baleset előzménye, hogy egy autós előzésbe kezdett, majd a manővert félbehagyva visszasorolt saját sávjába, ekkor történt a tragédia – írta a Veszprém Vármegyei Hírportál. A lap információi szerint az autó mögött haladó motoros szintén előzni próbált, ám az előtte lévő autótól nem láthatta a szemből érkező járművet. 

A Delta hírek azonban úgy értesült, az autós – a korábbi hírekkel ellentétben – be is fejezte az előzést, majd visszatért a saját sávjába. A mögötte érkező motor azonban tovább folytatta az előzést. Egy jobbra ívelő kanyarnál szemből érkezett egy autó. A motoros vészfékezett és a vele szemben, szabályosan érkező autó bal oldalának ütközött. A motor vezetője ekkor az úttestre zuhant és két autó is áthajtott rajta. Először a mögötte haladó, majd még egy szemből érkező autó is. 

A férfi olyan súlyosan megsérült, hogy az életet nem tudták megmenteni, a helyszínen elhunyt. 

Az autósok nem sérültek meg. 

Úgy tudni, az elhunyt férfi szegedi volt, de albérletben lakott a környéken, az ismerőseivel Veszprémben dolgozott egy munkahelyen.

A motoros a helyszínen életét vesztette.

 

Borítókép: Életét vesztette egy motoros, egy előzés miatt történt tragédia (Fotó: Police.hu)

