Nyolcéves kislány mentette meg az anyja életét, különlegességgel lepték meg a rendőrök

– Rosszul lett, majd eszméletét vesztette egy édesanya a közelmúltban, és mivel csak ketten voltak otthon, 8 éves kislánya hívta a 112-t – számolt be a rendészeti államtitkárság Facebook-oldalán a történetről.

Megrémült a kislány

Noha a kislány nagyon megrémült, végül legyőzte félelmét és kétségbeesettségét, majd remegő hangon, könnyeit nyelve, ügyesen válaszolt a hívásfogadó kérdéseire, mindent úgy tett, ahogy a mentésirányító mondta.

Segélyhívására viharos gyorsasággal érkeztek a helyszínre a rendőrök és mentők is.

Amikor a békéscsabai rendőrök, Szemenyei Kamilla és Szarvas Károly r. őrmesterek megérkeztek a megadott címre, az anyuka magatehetetlenül feküdt az udvaron, a kislány zokogva markolta a telefont. A rendőrök stabil oldalfekvésbe helyezték az anyát, majd a mentők stabilizálták és kórházba vitték. A nagyszülők megérkezéséig a rendőrök vigyáztak Hannára.

Szerették volna meglepni Hannát, aki rendőr szeretne lenni

Az intézkedő őrmestereket megérintették az események, azon tanakodtak, hogyan tudnák megnyugtatni és erőt adni Hannának.

„Azóta is sokszor és sokat gondoltak rá. Szemenyei őrmester aztán kitalálta, megajándékozná Hannát, hogy egy kis örömöt szerezve megmutassa, büszke rá, nincs egyedül, számíthat rájuk. Az egyszemélyes meglepetésből aztán egy halom tömött ajándékzacskó és sok-sok rendőr lett: a kollégák összefogtak, egyre-másra érkeztek a Hannának szánt kedvességek” – olvasható a posztban.

Miután kiderült, a fiatal lány rendőr szeretne lenni, még egy exkluzív látogatást is szerveztek neki. „A tevékenységirányítási központba akárki nem léphet be, Hanna viszont rendőrfőkapitány-helyettesi engedéllyel bekukkanthatott az ott folyó munkába. Az útjába kerülő rendőrök, főként a járőrök főhadiszállásán összegyűlt egyenruhások olyan szeretettel fogadták őt, ami bárkit meghatna” – írták a közösségi oldalukon.

A kislány rendőrségi látogatásáról készült videót ide kattintva tudja megtekinteni.