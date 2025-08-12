A magyarok egyik kedvenc édessége jelentősen drágulhat, ez az oka

Megváltozik a Nutella receptje?

Az áremelkedés elsősorban a világ legnagyobb mogyorófelvásárlóját, a Nutella gyártóját, a Ferrerót érinti, amely becslések szerint

a globális mogyorótermés mintegy egyharmadát vásárolja fel.

A cég nem kommentálta az árak alakulását, és tagadta, hogy ellátási zavarok lennének. A Ferrero a törökországi beszerzés mellett Olaszországból, Chiléből és az Egyesült Államokból is importál mogyorót, így biztosítva az ellátás folyamatosságát.

Alexander Sterk, aki Amszterdamban alapította a gyakran átláthatatlan élelmiszerpiacokra adatokat szolgáltató Vesper BV platformot, elmondta: egy tonna török mogyorómag jelenleg körülbelül 9400 euróba kerül – ez az év eleje óta több mint egyharmados drágulás – írja az Exxpress.

„A mogyoró ára most rendkívül magas” – mondja Sterk, aki korábban maga is kereskedőként dolgozott. Szerinte emiatt jelenleg alig zajlik mogyorókereskedelem, ellentétben például a földimogyoróval. Úgy tudja, egyes vállalatok már a receptek módosításán gondolkodnak, hogy csökkentsék a mogyoró arányát a termékeikben.