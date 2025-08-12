A magyarok egyik kedvenc édessége jelentősen drágulhat, ez az oka

Rendkívüli

Orbán Viktor: Adjunk esélyt a békének

A világ mogyorótermésének több mint fele Törökországban terem, a „zöld arany” azonban idén ritka és drága kincs lett. Az áprilisi fagy súlyos károkat okozott a termésben, ami az árakat az egekbe repítette – és ez érzékenyen érinti a legnagyobb felvásárlókat, köztük a Nutella-gyártó Ferrerót és a Ritter Sportot is. A drágulás nyomán egyes cégek már a receptek módosítását fontolgatják.

2025. 08. 12. 9:52
Élelmiszerbolt Fotó: HENRIQUE CAMPOS Forrás: Hans Lucas
Áprilisban egy hidegfront súlyosan megrongálta a virágokat és a friss hajtásokat, ami már a mogyoró betakarítása előtt áremelkedést idézett elő. Ibrahim Yumakli mezőgazdasági miniszter a történelem egyik legsúlyosabb mezőgazdasági fagyának nevezte az eseményt.

Jelentősen drágulhat a Nutella (Fotó: QUENTIN DE GROEVE / Hans Lucas)
 A török hírügynökség, az Anadolu szerint az állami piaci szabályozó szerv, a gabonatanács idén 36 százalékos terméskiesésre számít, ami mintegy 450 ezer tonnát jelent.

A Ritter Sport kettős nyomás alatt

Az áremelkedés különösen sújtja azokat a vállalatokat, amelyeknek a drága kakaó mellett mogyorót is be kell szerezniük – ilyen például a svájci Lindt & Sprüngli, az elmshorni Kölln müzligyártó vagy a stuttgarti Waldenbuchban működő Ritter Sport. A Ritter Sport évente több ezer tonna mogyorót dolgoz fel, amelynek túlnyomó része a török Fekete-tenger partvidékéről, kisebb hányada pedig az Egyesült Államokból érkezik.

A törökországi éjszakai fagyok és az árrobbanás komoly hatással vannak a csokoládégyártóra – erősítette meg a cég szóvivője. A mogyoró, akárcsak a kakaó, drága alapanyag, és „ennek következtében óriási, kettős terhet jelent számunkra a nyersanyagköltségek oldalán” – tette hozzá.

Megváltozik a Nutella receptje? 

Az áremelkedés elsősorban a világ legnagyobb mogyorófelvásárlóját, a Nutella gyártóját, a Ferrerót érinti, amely becslések szerint 

a globális mogyorótermés mintegy egyharmadát vásárolja fel. 

A cég nem kommentálta az árak alakulását, és tagadta, hogy ellátási zavarok lennének. A Ferrero a törökországi beszerzés mellett Olaszországból, Chiléből és az Egyesült Államokból is importál mogyorót, így biztosítva az ellátás folyamatosságát.

Alexander Sterk, aki Amszterdamban alapította a gyakran átláthatatlan élelmiszerpiacokra adatokat szolgáltató Vesper BV platformot, elmondta: egy tonna török mogyorómag jelenleg körülbelül 9400 euróba kerül – ez az év eleje óta több mint egyharmados drágulás – írja az Exxpress.

„A mogyoró ára most rendkívül magas” – mondja Sterk, aki korábban maga is kereskedőként dolgozott. Szerinte emiatt jelenleg alig zajlik mogyorókereskedelem, ellentétben például a földimogyoróval. Úgy tudja, egyes vállalatok már a receptek módosításán gondolkodnak, hogy csökkentsék a mogyoró arányát a termékeikben.

A „zöld aranytól” való függőség és az árrobbanás 

A törökországi fagykárok elsősorban a termelőket sújtják, akik közül sokan nem rendelkeznek terméskiesés elleni biztosítással. A Fekete-tenger partján fekvő falvakban a mogyorótermesztés olyan fontos gazdasági tevékenység, hogy gyakran ez az egyetlen jövedelemforrás. 

Kemény tél volt idén. Az áprilisi hó mindent tönkretett

 – mondta egy betakarító a török DHA hírügynökségnek.

A gabonahivatal a betakarítási időszakban – szokásos eljárásként – néhány napja meghatározta a mogyoró hivatalos minimális felvásárlási árát, hogy stabilizálja a piacot. Idén egy kilogramm mogyoró ára körülbelül 4,20 euró, ami euróban számolva csaknem 17 százalékkal magasabb a tavalyinál. A folyamatosan gyengülő líra miatt ez török pénzben több mint ötvenszázalékos emelkedést jelent.

A termőterületet magában foglaló Giresun mezőgazdasági kamara elnöke, Nurittin Karan szerint a német és más külföldi vásárlók gyorsan felvásárolják majd a készleteket. A német piacon tapasztalható hiányt enyhítheti, hogy a termés jelentősen kisebb részét tartják vissza a török belföldi piac számára, a többit pedig exportra szánják.

Borítókép: Élelmiszerbolt (Fotó: AFP)

