Videón a nagy Nutella- és Fanta-teszt: az olasz vagy a magyar a finomabb?

Az a feltételezés valahogy soha nem tűnik el a közéletből, hogy Magyarországra csak a silány termékekből jut.

A pletyka felröppent már a Milka csoki, a tej, a csirke, a Fanta és a Nutella esetében is, és most a Kisalföld szerkesztőségének lehetősége is volt tesztelni, ugyanis az egyik kollégájuk Olaszországban járt, ahonnan Fantát is, Nutellát is hozott. Kíváncsiak voltak, milyen a magyar és az olasz verzió ugyanabból az üdítőből és a mogyorókrémből, ezért kipróbálták a termékeket, mindezt videóra is vették.