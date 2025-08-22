Brutális útfelújítási dömping jön: ezeken az utakon számítson rá

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a 2035‑ig szóló állami beruházási keretprogramot, amelynek összértéke mintegy 50 000 milliárd forint, és melynek majdnem minden második forintja a közúthálózat fejlesztésére irányul - írja a Világgazdaság. Útfelújítások várhatók az egész országban.

A program 1300 tételt tartalmaz, ágazatonként részletezve — a közutak azonban kiemelt prioritást kapnak, közvetlenül 22 000 milliárd forint értékben, útfelújításokra, elkerülő utak, hidak építésére és fenntartásra



A legkiemeltebb útfelújítás beruházások listája:

A legnagyobb tétel a járási székhelyek elérhetőségét javító projektelem, amelyre 4538 milliárdot tervezett be az Építési és Közlekedési Minisztérium, és ezt már 2025. január elsejétől. De nem volt szűkmarkú a szaktárca a többi közútfejlesztés kapcsán sem:

az 51-es főút rekonstrukciós munkálataira több mint 300 milliárdot,

a 4. sz. főút burkolaterősítésére Szolnok és Püspökladány között 160 milliárdot,

8-as főút Herend és Devecser közötti négynyomúsítására 160 milliárdot,

a 37-es főút fejlesztése Szerencs és Sátoraljaújhely között 75 milliárdot szán,

a 32-es főút 11,5 tonnás burkolatmegerősítésére Jászberény és Szolnok között 105 milliárdot,

a 34-es főút Tiszafüred és Fegyvernek közötti etapjára 118 milliárdot tervez elkölteni,

de jut a 68-as főút 85 kilométer hosszúságú felújítására 115 milliárd, illetve

a 441-es Cegléd és Nagykőrös közötti szakaszára is 65 milliárd.



Ráadásul az utóbbi három út felújítása a rövid távú tervek között szerepel, mivel ezeket 2030-ig valósítaná meg a minisztérium. Ezenkívül öt hidat tervez építeni a kormány a már épülő mohácsi Duna-híd mellett:

a Galvani-híd 480 milliárdból,

az encsi Tisza-híd 160 milliárdból,

az esztergomi Duna-híd 150 milliárdból,

a váci Duna-híd 75 milliárdból,

egy új szolnoki híd 100 milliárdból,

a szegedi Tisza-híd pedig 100 milliárdból valósulhat meg.

A portál kiemelte: elkerülő utak építésében sem lesz hiány, a teljesség igénye nélkül Baja, Bugyi, Berettyóújfalu, Solt, Adony, Debrecen, Nyírbátor, Gyöngyös, Piliscsaba, Pusztaszabolcs, Siófok, Kalocsa és Kiskunhalas is mentesülhet az átmenő forgalomtól. Mind közül legdrágább az egri elkerülő lesz, amelyre 92 milliárdot szán a tárca, viszont csak a 2031 utáni tervekbe került be - számol be róla a Világgazdaság.