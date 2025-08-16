M1-es autópálya: Lázár János elárulta, mikor kezdődik a hatsávosítás

Folytatja online formában is a Lázárinfó tájékoztatókat Lázár János építési és közlekedési miniszter. A tárcavezető a Lázár Live legújabb adásában kérdésre válaszolva bejelentette, mikor kezdődik az M1-es autópálya hatsávosítása – derült ki a Világgazdaság tudósításából.

Lázár János elmondta, hogy mikor indul az M1-es autópálya hatsávosítása Forrás: MediaWorks

A MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. (MKIF) már mintegy háromnegyed éve végez előkészítő munkálatokat az M1-es hatsávosítása érdekében. Gyorsítósávokkal segítik a felhajtást, jelenleg is épp ezeket építik. Az első ütemben hat csomópontban alakítanak ki ilyen ideiglenes felhajtóágat. Ezek:

Concó,

Tatabánya,

Óbarok,

Bicske,

Herceghalom

és a Sasfészek-tó pihenőhely.

Az ideiglenes utakhoz a korábban felmart aszfalt egy részét is felhasználják.

A bővítés során az M0-s autóúttól az Ács és Bábolna térségében található Concó pihenőig újul meg a pálya burkolata, és bővül kétszer három sáv plusz ITS sávra (ez utóbbi rövidítés az intelligens leállósáv kifejezést takarja) az M1-es – számolt be korábban a Világgazdaság.

Az M1-es autópályán két lényegi dolog történik párhozamosan: a főpályát nem érintő előkészítő munkák már 2024 őszén elkezdődtek, és jelenleg is folyamatban vannak, július 8-án pedig elindulhatnak a főpályát is érintő előkészítő feladatok. Ezek már a bővítés kivitelezése előtti utolsó lépések, a két pálya elválasztósávját is érintik majd.

Lázár János: Útfelújítási dömping érkezik

Tegnap Lázár János azt jelentette be, hogy minden vármegyében jelentős útfejlesztések várhatók a következő hónapokban. A tárcavezető elismerte, hogy vannak elmaradások a nagy átmenőforgalmú közutak állapotában, de ez hamarosan megváltozhat. A következő fél évben 100 milliárd forint értékben kezdődhetnek el a rekonstrukciós munkálatok.