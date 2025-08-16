autópályaLázár Jánosminiszter

M1-es autópálya: Lázár János elárulta, mikor kezdődik a hatsávosítás

Az építési és közlekedési miniszter bejelentette, mikor kezdődik az M1-es autópálya hatsávosítása. A Lázár Live legújabb adásában a tárcavezető azt is elmondta, hogy a következő fél évben százmilliárd forint értékben kezdődhetnek el a rekonstrukciós munkálatok.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 17:14
Forrás: MTI/EPA/KEYSTONE/Alexandra Wey
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Folytatja online formában is a Lázárinfó tájékoztatókat Lázár János építési és közlekedési miniszter. A tárcavezető a Lázár Live legújabb adásában kérdésre válaszolva bejelentette, mikor kezdődik az M1-es autópálya hatsávosítása – derült ki a Világgazdaság tudósításából

Szeptembertől nem kell kényelmi díjat fizetni az online autópályamatrica-vásárláskorMTI / Varga György M1 autópálya Lázár
Lázár János elmondta, hogy mikor indul az M1-es autópálya hatsávosítása  Forrás: MediaWorks

A MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. (MKIF) már mintegy háromnegyed éve végez előkészítő munkálatokat az M1-es hatsávosítása érdekében. Gyorsítósávokkal segítik a felhajtást, jelenleg is épp ezeket építik. Az első ütemben hat csomópontban alakítanak ki ilyen ideiglenes felhajtóágat. Ezek:

  • Concó,  
  • Tatabánya,  
  • Óbarok,  
  • Bicske,  
  • Herceghalom 
  • és a Sasfészek-tó pihenőhely.
    Az ideiglenes utakhoz a korábban felmart aszfalt egy részét is felhasználják.

A bővítés során az M0-s autóúttól az Ács és Bábolna térségében található Concó pihenőig újul meg a pálya burkolata, és bővül kétszer három sáv plusz ITS sávra (ez utóbbi rövidítés az intelligens leállósáv kifejezést takarja) az M1-es – számolt be korábban a Világgazdaság.

Az M1-es autópályán két lényegi dolog történik párhozamosan: a főpályát nem érintő előkészítő munkák már 2024 őszén elkezdődtek, és jelenleg is folyamatban vannak, július 8-án pedig elindulhatnak a főpályát is érintő előkészítő feladatok. Ezek már a bővítés kivitelezése előtti utolsó lépések, a két pálya elválasztósávját is érintik majd.

Lázár János: Útfelújítási dömping érkezik

Tegnap Lázár János azt jelentette be, hogy minden vármegyében jelentős útfejlesztések várhatók a következő hónapokban. A tárcavezető elismerte, hogy vannak elmaradások a nagy átmenőforgalmú közutak állapotában, de ez hamarosan megváltozhat. A következő fél évben 100 milliárd forint értékben kezdődhetnek el a rekonstrukciós munkálatok.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekorosz-ukrán háború

Folytassa, elnök úr! Trump és Putyin alaszkai találkozója a kezdet

Szőcs László avatarja

Visszatért a normalitás: nem a tárgyaláson született áttörés, hanem azzal, hogy tárgyaltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.