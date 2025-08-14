Baleset miatt elesett az M1-es, de máshol is káoszra kell számítani

Az M1-es autópályán, Budapest irányába, a 65-ös kilométernél négy gépjármű ütközött össze Tata közelében. A belső sávot lezárták, a forgalom a külső sávban haladhat tovább. A baleset miatt 6-7 kilométeres torlódás alakult ki, az autósoknak lassabb haladásra és hosszabb menetidőre kell készülniük – írja az Útinform. A 8-as főúton, Városlőd közelében, a 72-es kilométernél két személygépkocsi ütközött össze. A helyszínelés idejére a forgalmat teljesen megállították, kerülni a városon keresztül lehet.

Az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es és az M7-es csomópontja között új forgalmi rendet vezettek be. Az M5-ös irányába káoszra kell számítani, mert mindhárom sávot lezárták, a járművek a kollektor ágon és a szemközti oldal belső sávján közlekednek.