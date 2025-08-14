hidegfronthőmérsékletcsapadék

Meglepetéseket tartogat az időjárás + videó

Egy kicsit fellélegezhetnek a nagyvárosokban élők.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 6:16
Időjárás, előrejelzés, forróság, változás
Még egy kicsit várni kell, de hamarosan érkezik egy hidegfront, ami azonban csak kisebb lehűlést hoz – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. Azt írták, hogy csütörtök estig folytatódik a felhőtlen, napos száraz idő. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a keleties szél. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet 32, 37 fok között várható.

 Késő estére 19 és 27 fok közé hűl le a levegő. A hőség szombaton tetőzhet. Sok csapadékot a vasárnapi hidegfront sem hoz, de mögötte pár fokot visszaesik a hőmérséklet.

 

