Meglepetéseket tartogat az időjárás + videó

Még egy kicsit várni kell, de hamarosan érkezik egy hidegfront, ami azonban csak kisebb lehűlést hoz – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. Azt írták, hogy csütörtök estig folytatódik a felhőtlen, napos száraz idő. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a keleties szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 32, 37 fok között várható.

Késő estére 19 és 27 fok közé hűl le a levegő. A hőség szombaton tetőzhet. Sok csapadékot a vasárnapi hidegfront sem hoz, de mögötte pár fokot visszaesik a hőmérséklet.