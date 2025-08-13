Európaidőjáráskárpát-medenceklímapolitikai intézetőszi időjárásKárpát-medenceőszcsapadékhazánkbanKözép-Európa

Ilyen időnk lesz őszre a klímakutató szerint

A mostani modellfutások az átlagnál kissé hidegebb téli periódust vetítenek előre Európa nagy részén, ugyanakkor ilyen időtávban az előrejelzések még meglehetősen bizonytalanok.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 13. 16:34
Az idei ősz Közép-Európában melegebb és a tavalyinál csapadékosabb lehet, ami mérsékelheti a talajok súlyos nedvességhiányát – írta Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója elemzésében.

Ősz (Forrás: Pexels)

Az elemzés szerint a középtávú szezonális előrejelző modellek legfrissebb prognózisai szerint az idei ősz is az átlagnál melegebb lehet Európa nagy részén. Különösen Közép-Európában és a Skandináv-félszigeten mutatnak a modellek jelentősebb pozitív eltérést.

A több különböző modell forgatókönyveinek átlaga a Kárpát-medencében 1-2,5 Celsius-fokkal melegebb szeptember–november közötti időszakot vár, mint az 1991–2020 közötti évek átlaga.

Kovács Erik hozzátette: a jelenlegi előrejelzések gyenge vagy közepes erősségű La Nina kialakulását valószínűsítik Peru közelében, amely az ősz folyamán fokozatosan erősödhet, és a 2025–2026-os téli szezonban is meghatározó maradhat. Bár hatása leginkább a Csendes-óceán térségében és Észak-Amerikában lesz érezhető, Európában is lehetnek közvetett következményei, de ezek főként a tél második felében jelentkezhetnek – jegyezte meg.

Az elemzés szerint Európában az ősz nagy részében az átlagosnál enyhébb időjárás valószínű. A modellek szerint szeptemberben és októberben Európa fölött a nyugati áramlás dominálhat, amely enyhébb és nedvesebb légtömegeket szállít az Atlanti-óceán felől, és az évszak későbbi részében sem várhatók jelentősebb hidegbetörések. 

A csapadékeloszlásban markáns területi különbségek várhatók: Délnyugat- és Délkelet-Európa a szokásosnál szárazabb őszre számíthat, ezzel szemben Közép- és Észak-Európában – így hazánkban is – a csapadék mennyisége az átlag fölött alakulhat, mivel az Atlanti-óceán északi részén aktív ciklonális rendszerek gyakrabban érik el ezeket a térségeket.

A havazási esélyek ősszel alacsonyak maradhatnak egész Európában, kivéve az Alpok térségét és a Kelet-európai-síkságot.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

