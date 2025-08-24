Székesfehérvárkatasztrófavédelmitűz

Kétezer négyzetméteren lángol a szeméttelep a 811-es út mellett

Székesfehérvári, siófoki és veszprémi tűzoltókat riasztottak az esethez.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 7:50
Fotó: MTI/Vasvári Tamás
Az első információk szerint nagyjából 1500-2000 négyzetméteren ég a szemét a Székesfehérvár északkeleti határánál, a 811-es főút szomszédságában lévő hulladéklerakóban – írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Kiemelték, 

a tűzhöz négy székesfehérvári, egy-egy siófoki és veszprémi hivatásos egységet, a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották.

 A rajok a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, öt vízsugárral oltanak, a beavatkozást két erőgép is segíti.

Borítókép: Székesfehérvári tűzoltók égő szalmabálákat oltanak (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Google News
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
