Három településen is fontos választást tartanak ma

Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Lovászpatonán és Bostán polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak, míg Gárdonyban egyéni választókerületi képviselőt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 24. 7:39
Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Veszprém vármegyei Lovászpatonán azért kell polgármestert és képviselőket választani, mert a település képviselő-testülete májusban feloszlatta magát.

 A polgármesteri tisztségért négy független jelölt indul – Leiner Nándor, Tóth Szabolcs, Pula Tamás és Lipthay Örs Tibor –, míg a hat képviselői helyre 17 független jelölt közül választhat a névjegyzékben szereplő több mint 950 választópolgár.

A Baranya vármegyei Bostán szintén azért tartanak időközi választást, mert a település képviselő-testülete a feloszlásáról szóló döntést hozott. A Pécs és Harkány között fekvő kistelepülésen a polgármesteri tisztségre két független jelölt, Varju László István és Orsós István pályázik, míg a négy egyéni listás képviselői helyért tíz független jelölt indul. 

A választói névjegyzékben több mint százan szerepelnek.

A Fejér vármegyei Gárdony 5. számú egyéni választókerületében pedig képviselőt választanak, miután a tavaly júniusban megválasztott Szigetvári Péter (független) május végén lemondott. A képviselői tisztségért egy jelölt indul, Pályi Zoltán, A Velencei-tó Információs Társadalmáért Egyesület jelöltjeként. A választáson több mint ezer helybéli vehet részt.

Borítókép: Urnabontás az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

