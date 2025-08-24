TrumpEgyesült Államokvám

Trump vámjai nem inflációt, hanem pénzt hoznak

Peter Navarro, az elnök kereskedelmi és gyártási ügyekért felelős főtanácsadója szerint megdőlt az inflációs mítosz. Donlad Trump vámjai ugyanis már csak eddig százmilliárd dollárt hoztak.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 08. 24. 7:16
Fotó: ANNA MONEYMAKER Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Peter Navarro, az elnök kereskedelmi és gyártási ügyekért felelős főtanácsadója szerint az amerikai elnök teljes mértékben átalakított mindent. Donald Trump Navarro szerint egy olyan rendszerből, amely az amerikaiak ellen irányult, egy olyat alkotott amely növekedést hoz Amerikának – írja az Origo.

Navarro szerint egyértelmű, hogy Trump döntése kifizetődött
Navarro szerint egyértelmű, hogy Trump döntése kifizetődött ( Fotó: Getty Images North America/Anna Moneymaker)

Ez egy olyan rendszer volt, amely lehetővé tette az országok számára, hogy szisztematikusan magasabb vámokat és nem vámjellegű akadályokat vessenek ki, hatalmas kereskedelmi többletet halmozzanak fel velünk szemben, ami évente hatalmas kereskedelmi hiányt jelent számunkra, és Donald Trump ezt a feje tetejére állította – fogalmazott a tanácsadó.

Navarro szerint ezzel egyértelműen megdőlt az a mítosz, hogy a vámok inflációt okoznak.

A korábbi igazságtalan helyzetet Navarro szerint az is bizonyítja, hogy a világ országai maguk egyeztek bele abba, hogy a régi szisztéma helyett új alapokra helyezik a kereskedelmi kapcsolatait Amerikával, a fennálló különbözetet pedig vámok formájában megfizetik.

A tanácsadó szerint az Egyesült Államok eddig több mint százmilliárd dollárt szedett be ezekből a vámokból. 

 

Tehát nagyon jó helyzetben vagyunk, és ez csak Donald Trump víziójának és bátorságának köszönhető

– fogalmazott Navarro.

Borítókép: Peter Navarro (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Varga Judit váratlanul megjelent, Magyar Péter pánikba esett és azóta összevissza beszél

Felhévizy Félix avatarja

A Tisza Párt elnökének a tyúkszemére léptek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.