Trump vámjai nem inflációt, hanem pénzt hoznak

Peter Navarro, az elnök kereskedelmi és gyártási ügyekért felelős főtanácsadója szerint az amerikai elnök teljes mértékben átalakított mindent. Donald Trump Navarro szerint egy olyan rendszerből, amely az amerikaiak ellen irányult, egy olyat alkotott amely növekedést hoz Amerikának – írja az Origo.

Navarro szerint egyértelmű, hogy Trump döntése kifizetődött ( Fotó: Getty Images North America/Anna Moneymaker)

Ez egy olyan rendszer volt, amely lehetővé tette az országok számára, hogy szisztematikusan magasabb vámokat és nem vámjellegű akadályokat vessenek ki, hatalmas kereskedelmi többletet halmozzanak fel velünk szemben, ami évente hatalmas kereskedelmi hiányt jelent számunkra, és Donald Trump ezt a feje tetejére állította – fogalmazott a tanácsadó.

Navarro szerint ezzel egyértelműen megdőlt az a mítosz, hogy a vámok inflációt okoznak.

A korábbi igazságtalan helyzetet Navarro szerint az is bizonyítja, hogy a világ országai maguk egyeztek bele abba, hogy a régi szisztéma helyett új alapokra helyezik a kereskedelmi kapcsolatait Amerikával, a fennálló különbözetet pedig vámok formájában megfizetik.

A tanácsadó szerint az Egyesült Államok eddig több mint százmilliárd dollárt szedett be ezekből a vámokból.

Tehát nagyon jó helyzetben vagyunk, és ez csak Donald Trump víziójának és bátorságának köszönhető

– fogalmazott Navarro.

Borítókép: Peter Navarro (Fotó: AFP)