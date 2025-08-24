Romániaadómegszorítások

Nagy a baj, már a külföldön élő polgárait is új adóval fenyegeti Románia

A román külügyminisztérium tervei szerint a külföldön élő románok ismét fizetni fognak olyan adókat, amelyeket nyolc évvel ezelőtt már eltöröltek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 6:40
Ilie Bolojan román miniszterelnök gigantikus megszorításokat jelentett be még júliusban
A román külügyminisztérium (MAE) újra bevezetne egy sor adót a diaszpórában élő és konzuli szolgáltatásokat igénybe vevő románok számára. A minisztérium képviselői szerint ezekre a díjakra azért van szükség, hogy a külföldön élő románoknak könnyebben és gyorsabban tudjanak szolgáltatásokat nyújtani – írja a Hotnews.ro román portál. 

Oana Darie, a MAE konzuli osztályának főigazgatója pénteken sajtótájékoztatón ismertette, hogy a tárca tervezi

  • az úti okmányok díjának újbóli bevezetését (55 euró), kivéve az útlevél vagy a személyi igazolvány ellopásának esetét.
  • Vízumok esetén a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumok díját 120 euróról 200 euróra emelnék,  
  • a közjegyzői szolgáltatások esetében a fordítás díja 30 euróról 20 euróra csökken, a fordítás hitelesítésének díja pedig 20 euróról 30 euróra emelkedik.
  • A családi állapottal kapcsolatos szolgáltatások díjait ugyanakkor eltörölték. 

 

Amennyiben a kormány jóváhagyja, a közterheket 2026. január 1-jétől vezetik be.

Ha a fenti közterhek már tavaly érvényben lettek volna, a MAE 39 millió eurót szedett volna be. A beszedett adók közvetlen bevételt jelentenek a külügyminisztérium költségvetésében – ez alól kivételt képeznek a vízumdíjak, amelyek 50 százaléka az állami költségvetésbe, 50 százaléka pedig a külügyminisztérium bevételeibe kerül. 

Tavaly a MAE több mint 923 000 szolgáltatást nyújtott konzulátusokon keresztül. „Az új díjakból származó bevétel 39 millió euró lett volna, amelyből 18 millió euró a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumokból származott volna, és 9 millió euró került volna vissza a tárca költségvetésébe” – mondta Oana Darie.

A minisztérium képviselői szerint az így beszedett összegek lehetővé teszik a külügyminisztérium számára a konzuli szolgáltatások könnyebb megvalósítását. „Az elmúlt 8 évben a legtöbb konzuli szolgáltatás ingyenes volt” – jelentette ki Lucreția Tănase, a külügyminisztérium főtitkára.

A költségvetés igencsak rászorul a bevételekre: mint ismert, a román kormány július elején mutatta be drasztikus megszorításainak első fejezetét. A terv tartalmazta az általános forgalmi adó (áfa) emelését, magasabb jövedéki adókat, valamint a bérek és nyugdíjak befagyasztását 2026 végéig. Július közepén mutatta be  az Európai Unióban legmagasabb, 9 százalékos költségvetési hiány lefaragása érdekében bevezetendő második intézkedéscsomag főbb területeit és célkitűzéseit Ilie Bolojan, az új bukaresti kormány miniszterelnöke. A csomagban az állami cégek, az egészségügyi rendszer reformja és a különnyugdíjak kérdése is terítékre kerül. A román megszorítások azonban még így is csak arra lesznek elegendők, hogy a deficitet 8 százalékra csökkentsék. A tervek nagy ellenállást váltottak ki a lakosságból.

 

