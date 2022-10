Amerikai befolyás Magyarországon 5.

Nemzetbiztonsági kockázat

Ingyenebéd nincs – jelentette ki a Magyar Nemzetnek a közelmúltban Horváth József biztonságpolitikai szakértő arra reagálva, hogy külföldről beáramló pénzekből finanszírozhatták a baloldal választási kampányát. Szerinte senkinek nem lehet kétsége afelől, hogy az ellenzéki pártoknak kormányra kerülésük esetén benyújtották volna a számlát azok a körök, amelyek pénzt fektettek az ő kampányukba. – Ennek számos módja lehetett volna, felvásárlás, állami tulajdonban lévő, jól jövedelmező üzletágak megszerzése és még sorolhatnánk – fogalmazott. A volt titkosszolgálati vezető hangsúlyozta, hogy egyértelműen nemzetbiztonsági kockázatnak minősül, ha ellenőrizetlen, tisztázatlan tulajdoni hátterű szervezeteken keresztül külföldről befolyásolják a magyar belpolitikai folyamatokat. Szerinte mindenképpen át kellene világítani azokat a szervezeteket, alapítványokat, cégeket, amelyek pártokat, kampányokat finanszíroznak.

Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy a támogatást elfogadó politikai köröknek fogalmuk sincs arról, hogy valójában kik állnak a szóban forgó »jótékonyan adakozó« szervezetek mögött. Ezek szélsőséges esetekben lehetnek ellenérdekelt titkosszolgálatok, de még szervezett bűnözői körök is

– hangsúlyozta a szakember.

Nyilván nem véletlen, hogy nemrégiben az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága már elrendelte a titkosszolgálati vizsgálatot a guruló dollárok ügyében.

Nemzetközi zsoldosok

A külföldről érkező pénzügyi segítségen túl a magyarországi baloldalt beterítő globalista hálózat ténykedése is a parlamenti választás kimenetelébe való erőteljes beavatkozási kísérletként értékelhető. Ennek a hálózatnak az egyik hazai összekötője a már említett Korányi Dávid, az Action for Democracy alapítója és igazgatósági tagja, aki fővárosi főtanácsadóként a munkájának nagy részét New Yorkban végzi. Az AD erősen kötődik Soros Györgyhöz. Bár vezetőik aktivista civilekként határozzák meg magukat, ez közel sem fedi a valóságot. Már csak azért sem, mert a tanácsadó testület tagjainak jelentős része helyet foglal az amerikai spekuláns által létrehozott European Council on Foreign Relationsban (ECFR), ideértve Korányit is. Az ECFR magyar részlegében megtalálható Soros György fia, Alexander Soros, valamint Gyurcsány Ferenc felesége Dobrev Klára, a vezető pedig Bajnai Gordon.

Az AD anácsadó testületének többi tagja is csupa professzionális politikus vagy éppen katona.

Köztük van Wesley K. Clark tábornok, a NATO európai szövetséges erőinek volt főparancsnoka is. Rajta kívül tanácsadó Zeid Ra’ad al-Hussein is, az ENSZ volt emberjogi főbiztosa is, vagy épp Evelyn Farkas, Barack Obama Oroszországért, Ukrajnáért és Eurázsiáért felelős egykori védelmi miniszterhelyettese.

A tanácsadó testület elnöke, Kati Marton szintén Soroshoz és az amerikai Demokrata Párthoz köthető. Sőt, a tűzhöz közel álló 444 szerint itt dolgozik Jami Miscik, a CIA korábbi igazgatóhelyettese is, bár ezt utóbb Korányiék cáfolták. Ettől függetlenül is megállapítható, hogy a magyarországi baloldal választási kampányát csaknem kétmilliárd forinttal támogató Action for Democracy szervezetében demokrata párti kötődésű, magas rangú egykori amerikai kormányzati tisztviselők, illetve Soros György bizalmi emberei tevékenykednek.

Amerikai mintájú kampányszervezet

A tengerentúlról korántsem csak pénzzel igyekeztek elősegíteni Márki-Zay és a baloldal győzelmét. A Magyar Nemzet korábban már írt arról, hogy jól megtervezett teljes, „amerikai mintájú” kampányszervezetet állítottak fel, melyben adatgyűjtő cégtől politikai elemzőkön át szakpolitikai NGO-k mellett aktivistamozgósító szervezetig sok minden megtalálható volt. Több tengerentúli szakértő is részt vett az ellenzék kampányában. Közülük a legismertebb név Ari Rabin-Havt, aki a Demokrata Párt balszárnyához tartozó Bernie Sanders helyettes kampányfőnökeként dolgozott, és erről nemrég könyvet is írt. A 24.hu információi szerint Ari Rabin-Havt ötlete volt például a rombusz alakú színpad a márciusi tüntetésen.

Márki-Zay Péter tavasszal azt nyilatkozta, hogy kampányszakmai segítséget néhány önkéntes amerikai tanácsadótól kaptak.

– Van, aki Bernie Sanders csapatában dolgozott, más Obamát segítette, megint más a Bloomberget – fogalmazott a politikus.

Háborús tematika amerikai nyomásra

A kampány szempontjából és a választások kimenetelét tekintve döntő tényező volt a háborús tematika. A baloldal folyamatosan erőltette a háború melletti kiállást, azt, hogy fegyvereket kellene szállítani Ukrajnának, sőt a NATO-keretein belül akár magyar katonákat is küldtek volna a frontra. Ez a narratíva azonban szembement a magyar választók nagy többségének álláspontjával, akik nem akarták, hogy hazánk bármilyen formában belekeveredjen a háborúba. A választások után kiderült, hogy a háborús tematikát az amerikai tanácsadók erőltették. Erről nyilatkozott az MSZP társelnöke, Kunhalmi Ágnes és megerősítette a volt kormányfőjelölt, Márki-Zay Péter is. Utóbbi úgy emlékszik, hogy az amerikaiak javasolták Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin orosz elnök állítólagos szoros kapcsolatának kritizálását is.