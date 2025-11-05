nóniuszlovaséletlipicai lóhagyományhuszárok

Magyar huszárok Észak-Afrikában

Történelmet írt a Gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály: a szilvásváradi Állami Ménesgazdaság és Készenléti Rendőrség lovasaival Marokkóba, a nemzetközi lovasélet két kiemelt eseményére kaptak meghívást. A programon hazánk képviselői nemcsak a több százezres nézőközönséget nyűgözte le, hanem még a királyi trónörököst is.

Kőházi János
2025. 11. 05. 5:50
Világraszóló lehetőség nyílt a közelmúltban a Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrségdandárhoz tartozó Gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály, a szilvásváradi Állami Ménesgazdaság és a Készenléti Rendőrség lovasai előtt, akik Marokkóban képviselték Magyarországot a nemzetközi lovasélet két kiemelt eseményén. A magyar küldöttség nem csupán a lipicai és nóniusz lófajtákat, hanem a magyar huszár hagyományt is bemutatta az arab világnak, amely még a királyi trónörököst is lenyűgözte.

Unesco-kincs lett a lipicai

Cseri Dávid, a szilvásváradi Állami Ménesgazdaság igazgatója, aki egyben területvédelmi tartalékos százados elmondta: a marokkói együttműködés 2018-ban indult, amikor a marokkói király által támogatott Sorec delegációja Magyarországra látogatott, és megismerte a magyar lótenyésztés és lovaskultúra hagyományait. A találkozás maradandó szakmai és baráti kapcsolatokat teremtett.

A következő jelentős állomás 2022 decemberében Rabatban volt, ahol a lipicai fajta és tenyésztési kultúra felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára – a lipicai lett a világ első lófajtája, amely ezt az elismerést megkapta.

Az ottani tárgyalásokon újra megerősödtek a kapcsolatok a marokkói ménesekkel, és kirajzolódott a jövőbeni együttműködés terve, amely a tenyésztésre, a lovassportra és különösen a fogathajtás bemutatására épül. A Salon du Cheval fesztiválon való részvétel előkészítése csaknem három év egyeztetést igényelt.

Megérkezés Marokkóba

A magyar delegáció végül szeptember 21-én indult útnak, tíz lipicai és hat nóniusz lóval. Négy nap alatt, több országon és a Gibraltári-szoroson átkelve érkeztek meg El-Dzsadidába, ahol Fabien Galle, a rendezvény lovas szakmai vezetője fogadta őket. A magyar stand, amelyet a Szőke Gábor Miklós szobrászművész által tervezett installációk díszítettek, a több százezer látogató egyik kedvence lett. A rendezvény jelentőségét jól szemlélteti, hogy VI. Mohammed király fővédnökséget is vállalt, sőt személyesen is jelen volt.

A fellépéseken a legnagyobb megtiszteltetést az jelentette, amikor Hasszán koronaherceg, a trónörökös előtt mutathatták be műsorukat. A magyar delegáció a huszárosztály reprezentatív megjelenésével keltett kiemelt figyelmet: díszegyenruhában idézték meg a magyar huszárság szellemiségét, amelyet az arab világ mindig nagy érdeklődéssel figyelt.

A magyar program három részből állt:

· A római kocsiverseny-jelenet, Galló János és ifj. Dallos Andor előadásában, amely hatalmas sikert aratott.

· A magasiskola-bemutató, amelyet Pénzes Gábor főhadnagy és Pénzes Levente hadnagy a szilvásváradi Deák Zoltán vezetésével mutattak be – a második világháború óta magyar lipicai lóval először láthatta e műfajt a publikum.

· A karüsszelprogram – lipicai és nóniusz lovakkal, amelyben látványos záróképpel, huszár egyenruhában, magasiskolás gyakorlataikkal kápráztatták el a közönséget.

Vágta az Atlanti-óceán partján

A magyar lovasok különleges élményként részt vettek a tburida, Marokkó hagyományos fegyveres lovasjátékának döntőjén, ahol a helyi csapat sátrába is meghívást kaptak – ami ritka megtiszteltetés. A legemlékezetesebb pillanat az volt, amikor a magyar huszárok és lovasok lipicai és nóniusz lovakkal vágtázhattak az Atlanti-óceán partján.

Az eseményen magyar napot is rendeztek, ahol Cseri Dávid bemutatta a szilvásváradi tenyésztési munkát, majd két együttműködési megállapodást írt alá: az egyiket a Soreckel a tenyésztés és a sport területén, a másikat Habib Marzak tábornokkal, amely biztosítja a magyar részvételt 2026-ban és 2027-ben is. A sajtóvisszhang óriási volt, Észak-Afrikától a Közel-Keletig ért.

A marokkói turné zárásaként a magyar csapat Rabatban is fellépett, ahol a Longines Global Champions Tour részeként – a lovassportok „Forma–1-én” – mutatták be műsorukat. Most először kapott magyar küldöttség ilyen rangos nemzetközi porondon bemutatkozási lehetőséget.

Még nem ért véget a történet

A marokkói királyi család előtti szereplés és a több százezres közönségnek bemutatott program történelmi volt, annak létrejöttét a Honvédelmi Minisztérium, az Agrárminisztérium, a Belügyminisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium a támogatta. Cseri Dávid hangsúlyozta, hogy a Gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály ismét megerősítette a magyar huszárság helyét Európa és a világ lovas hagyományai között. Ráadásul a történet itt még nem ér véget: decemberben Európában, a London International Horse Show színpadán mutathatják be műsorukat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

