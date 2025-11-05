Magyar huszárok Észak-Afrikában

Világraszóló lehetőség nyílt a közelmúltban a Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrségdandárhoz tartozó Gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály, a szilvásváradi Állami Ménesgazdaság és a Készenléti Rendőrség lovasai előtt, akik Marokkóban képviselték Magyarországot a nemzetközi lovasélet két kiemelt eseményén. A magyar küldöttség nem csupán a lipicai és nóniusz lófajtákat, hanem a magyar huszár hagyományt is bemutatta az arab világnak, amely még a királyi trónörököst is lenyűgözte.

Unesco-kincs lett a lipicai

Cseri Dávid, a szilvásváradi Állami Ménesgazdaság igazgatója, aki egyben területvédelmi tartalékos százados elmondta: a marokkói együttműködés 2018-ban indult, amikor a marokkói király által támogatott Sorec delegációja Magyarországra látogatott, és megismerte a magyar lótenyésztés és lovaskultúra hagyományait. A találkozás maradandó szakmai és baráti kapcsolatokat teremtett.

A következő jelentős állomás 2022 decemberében Rabatban volt, ahol a lipicai fajta és tenyésztési kultúra felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára – a lipicai lett a világ első lófajtája, amely ezt az elismerést megkapta.

Az ottani tárgyalásokon újra megerősödtek a kapcsolatok a marokkói ménesekkel, és kirajzolódott a jövőbeni együttműködés terve, amely a tenyésztésre, a lovassportra és különösen a fogathajtás bemutatására épül. A Salon du Cheval fesztiválon való részvétel előkészítése csaknem három év egyeztetést igényelt.

Megérkezés Marokkóba

A magyar delegáció végül szeptember 21-én indult útnak, tíz lipicai és hat nóniusz lóval. Négy nap alatt, több országon és a Gibraltári-szoroson átkelve érkeztek meg El-Dzsadidába, ahol Fabien Galle, a rendezvény lovas szakmai vezetője fogadta őket. A magyar stand, amelyet a Szőke Gábor Miklós szobrászművész által tervezett installációk díszítettek, a több százezer látogató egyik kedvence lett. A rendezvény jelentőségét jól szemlélteti, hogy VI. Mohammed király fővédnökséget is vállalt, sőt személyesen is jelen volt.

A fellépéseken a legnagyobb megtiszteltetést az jelentette, amikor Hasszán koronaherceg, a trónörökös előtt mutathatták be műsorukat. A magyar delegáció a huszárosztály reprezentatív megjelenésével keltett kiemelt figyelmet: díszegyenruhában idézték meg a magyar huszárság szellemiségét, amelyet az arab világ mindig nagy érdeklődéssel figyelt.