Rendkívüli

Bayer Zsolt: Ez a háború öt percig fog tartani, ha lesz és mindannyian belehalunk + videó

baloldaltisza pártbayer zsoltlendvai ildikónémeth balázsfidesz

Bayer Zsolt: Ez a háború öt percig fog tartani, ha lesz és mindannyian belehalunk + videó

Soha ne küldjék el a fiaikat befejezni azt, amit a politikusaik elkezdtek – idézte egy amerikai katona szavait Bayer Zsolt az Igazság órájában. A Magyar Nemzet publicistája úgy látja, ha lesz háború, az atomháború lesz, és öt percig fog tartani.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 7:26
Az orosz vagyon ukrán felhasználásáról, valamint a hazai, már Lendvai Ildikó által is támogatott Tiszáról is szó lesz volt a szerdai Igazság órájában, ahol Bayer Zsolt volt Németh Balázs vendége.

Az adásban azt is megvitatta a Magyar Nemzet publicistája és a Fidesz frakció szóvivője, hogy a brit vezérkari főnök is kijelentette, hogy a fiainknak és a lányainknak szükség esetén szolgálnia kell a hazájukat.

 

Fókuszban Brüsszel 

Az orosz vagyon felhasználásáról Bayer Zsolt úgy fogalmazott, elképesztő az egész helyzet, de úgy tűnik, Orbán Viktor most nem lesz egyedül ennek ellenzésében. 

Az EU vezetői tesznek az uniós szerződésekre, törvényekre, jogra. Olyanok, mint a Szovjetunió, erőből át fogják tolni

 – mondta. Hozzátette, kétpercenként dezertál egy ukrán katona és szökik át az oroszokhoz. – Itt van Európa, Trump békét akar, az ukránok nem akarnak harconi, Ursula és Weber pedig kardot ránt a háború mellett, ami felelőtlen és aljas –mondta utalva a NATO főtitkár szavaira reagálva, miszerint nagyszüleink háborúrjára kell felkészülni. 

A brit vezérkari fönök szavaira pedig úgy reagált, elnézve ezt a nyugati Z generációt, nehéz elképzelni, hogy egyenruhába bújnak és kimasíroznak a frontra. – Ez nem az a generáció, nem az a lelki állapot – mondta, felidézve egy vietnámi háborúban harcoló amerikai katonát, aki 1969-ben azt üzente a háborúban a jövőnek, hogy 

soha ne küldjék el a fiaikat befejezni azt, amit a politikusaik elkezdtek.

Hangsúlyozta azt is, hogy Einstein maga mondta, hogy a harmadik világháborút atommal fogják megvívni, a negyediket pedig kőbaltával. 

– Ez a háború öt percig fog tartani, ha lesz és mindannyian belehalunk

 – mondta.

 

Karácsony Nyugat-Európában

 

Bayer Zsolt szerint a német társadalom többsége még mindig szundikál. – A XX. századnak két szörnyű ideológiája volt, a nácizmus és a kommunizmus. 

Most itt vannak az új nácik, az iszlamisták, akik vallási alapon írtják az embereket. 

Nem minden muszlim náci, de az iszlamista muszlimok a sajátjaikat is terrorizálják, akik hallgatnak. Akik ezt a légkört csinálják, özönlenek ide, és ezt csinálják – mondta, hozzátéve, a nyugat szerint most a migrációtól leginkább sújtott országokat meg kell segíteni, pedig ők hívák be a migránsokat 10 évvel ezelőtt. – Most rájöttek hogy Isten csapása volt a migránsok behívása – mondta.

 

Magyar budipapírt keres

Arra a felvetésre, hogy a baliberális oldal szerint Orbán Viktor nem mer vitázni, szóba került, hogy Magyar Péter ismét kórházakat látogat "végtelenül szánalmas akcióként". Bayer Zsolt szerint mindig van egy réteg, akit ezzel lehet hergelni. – Peti a nyarat elveszítette, most biztos rászóltak, hogy megint menjen a kórházakba, keresse a budipapírt – fogalmazott. Kiemelte:

 a gyerekvédelemről hadovál az a Magyar Péter, aki a kiskorú gyerekeinek azt mondta, ha ő meghal, az anyjuk börtönbe megy, a gyerekek meg az árvaházba.

 

Karácsony leverte Magyar Pétert

Arra reagálva, hogy a Politico szerint Karácsony Gergely népszerűbb mint Magyar Péter, a publicista azt mondta,  ez azt jelenti, hogy valakiben már felmerült odakint, hogy Magyar már nem alkalmas. 

– A helyében én már aggódnék. Valami készül

 – mondta Bayer Zsolt.

 

