„Kemény és vastag igen” a Tiszára – így sorolt be a bukott baloldali holdudvar Magyar Péter mögé + videó

Újabb keményvonalas baloldali támogató érkezett Magyar Péter mellé: Lendvai Ildikó jelentette be, hogy „kemény és vastag igennel” fog szavazni a Tisza Pártra. Lendvai Ildikó, az MSZP egykori elnöke és parlamenti frakcióvezetője a rendszerváltás előtt tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspártnak, és fontos tisztségeket töltött be az MSZMP Központi Bizottságának tudományos, közoktatási és kulturális osztályán, ennek a tevékenységének köszönheti, hogy „cenzorként” emlegetik.

A baloldali összeborulásra szolgáltatott bizonyítékot Magyar Péter szombat esti fővárosi megmozdulása is, ami egyébként az eddigi leggyérebb létszámmal zajló budapesti Tisza-rendezvény volt. Itt vált véglegessé a nagy összefogás, ugyanis részt vett rajta Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke. Mint bejegyzésében írta, ott a helye a felvonulók között a Magyar Péter által szervezett és szorgalmasan reklámozott rendezvényen. Dobrev büszkeségét fejezte ki, amiért a rendőrség bilincsben vitte el az általa pedofilsegítőnek titulált személyeket, majd közölte, hogy magas rangú állami vezetőket és rendőröket is bilincsbe verve szeretne látni. A karmelita kolostornál tartott eseményen több DK-s is részt vett, nem hiányozhatott az egykori műsorvezető, Kálmán Olga sem, aki később a méltán feledésbe merült DK-s árnyékkormány szóvivője volt.

Teljes az összhang a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció között (Forrás: Facebook)

Lendvai Ildikó, Dobrev Klára és Kálmán Olga már a sokadik politikus vagy „szakértő” a bukott baloldali világból, akik beálltak Magyar Péter mögé. Mint arról lapunk beszámolt, a Tisza holdudvarában bukkant fel a 2010 előtti baloldal jól ismert szereplője, Lengyel László is. A közgazdász főszerepet vállalt a baloldali párt megszorításokra építő gazdasági programjának, a gazdasági konvergenciaprogramnak a kidolgozásában. Bár Lengyel

a sajtóban megpróbálta tagadni az érintettségét, az aláírása ott díszeleg a közel hétszáz oldalas dokumentumon.

Sőt májusban a Privátbankár podcastjében nehezen félreérthető módon arról beszélt: a csapatával már írja a kormányprogramot, hogy felkészülten menjenek a kormányzásba. „Csapat” alatt minden bizonnyal az általa vezetett Pénzügykutató Zrt.-re gondolt, ahogyan az is egyértelműnek tűnik az elmondottakból, hogy Lengyelék a Tiszának dolgoznak.