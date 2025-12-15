magyar péternyugdíjtiszatisza pártdobrev klárakéri lászlóDemokratikus Koalíció (DK)mszp

„Kemény és vastag igen” a Tiszára – így sorolt be a bukott baloldali holdudvar Magyar Péter mögé + videó

A hétvégén Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke és Kálmán Olga, a párt egykori árnyékkormányának szóvivője állt be Magyar Péter mögé, amikor látványosan felvonultak a Tisza Párt tüntetésén. Az egykori szocialista elnök, Lendvai Ildikó is letette a hűségesküt. A baloldali liberális holdudvar olyan alakjaihoz csatlakoztak ezzel, mint a megszorítócsomagja miatt a 90-es évek közepén hírhedtté vált Bokros Lajos egykori szocialista pénzügyminiszter, Lengyel László közgazdász és a Kéri–Petschnig házaspár.

Munkatársunktól
2025. 12. 15. 4:52
Kéri Lászó és Magyar Péter YouTube/Képernyőkép
Újabb keményvonalas baloldali támogató érkezett Magyar Péter mellé: Lendvai Ildikó jelentette be, hogy „kemény és vastag igennel” fog szavazni a Tisza Pártra. Lendvai Ildikó, az MSZP egykori elnöke és parlamenti frakcióvezetője a rendszerváltás előtt tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspártnak, és fontos tisztségeket töltött be az MSZMP Központi Bizottságának tudományos, közoktatási és kulturális osztályán, ennek a tevékenységének köszönheti, hogy „cenzorként” emlegetik.

A baloldali összeborulásra szolgáltatott bizonyítékot Magyar Péter szombat esti fővárosi megmozdulása is, ami egyébként az eddigi leggyérebb létszámmal zajló budapesti Tisza-rendezvény volt. Itt vált véglegessé a nagy összefogás, ugyanis részt vett rajta Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke. Mint bejegyzésében írta, ott a helye a felvonulók között a Magyar Péter által szervezett és szorgalmasan reklámozott rendezvényen. Dobrev büszkeségét fejezte ki, amiért a rendőrség bilincsben vitte el az általa pedofilsegítőnek titulált személyeket, majd közölte, hogy magas rangú állami vezetőket és rendőröket is bilincsbe verve szeretne látni. A karmelita kolostornál tartott eseményen több DK-s is részt vett, nem hiányozhatott az egykori műsorvezető, Kálmán Olga sem, aki később a méltán feledésbe merült DK-s árnyékkormány szóvivője volt.

Teljes az összhang a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció között (Forrás: Facebook)

Lendvai Ildikó, Dobrev Klára és Kálmán Olga már a sokadik politikus vagy „szakértő” a bukott baloldali világból, akik beálltak Magyar Péter mögé. Mint arról lapunk beszámolt, a Tisza holdudvarában bukkant fel a 2010 előtti baloldal jól ismert szereplője, Lengyel László is. A közgazdász főszerepet vállalt a baloldali párt megszorításokra építő gazdasági programjának, a gazdasági konvergenciaprogramnak a kidolgozásában. Bár Lengyel

a sajtóban megpróbálta tagadni az érintettségét, az aláírása ott díszeleg a közel hétszáz oldalas dokumentumon.

Sőt májusban a Privátbankár podcastjében nehezen félreérthető módon arról beszélt: a csapatával már írja a kormányprogramot, hogy felkészülten menjenek a kormányzásba. „Csapat” alatt minden bizonnyal az általa vezetett Pénzügykutató Zrt.-re gondolt, ahogyan az is egyértelműnek tűnik az elmondottakból, hogy Lengyelék a Tiszának dolgoznak.

A fentieket erősíti, hogy a szakértő az utóbbi időben feltűnően gyakran adott interjút és beszélt a megszorítások szükségességéről. Egy felvételen a 14. havi nyugdíj eltörléséről értekezett. Egészen pontosan azt mondta, „öt perc alatt” törölné el a Tisza Párt.

Surányi György volt baloldali-liberális jegybankelnök a Partizánban arról beszélt, hogy nincs szükség a 13. havi nyugdíjra. Úgy fogalmazott: „bejelentették a 13. havi nyugdíjat.

Semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak.

Én földhözragadt vagyok, mindig 12 havi hozzájárulást fizettem. Miért kell 13 havit kapni?” – értetlenkedett.

A Tisza Párt eseményein rendszeresen megjelenik és Magyar Péter politikai törekvéseit nyíltan támogatja Kéri László politológus is. Szerinte a Tisza választási győzelmének egyik kulcsa, hogy a Fidesz-szavazók körében elbizonytalanodás alakuljon ki.

Ha gyengül a Fidesz-táborban a büszkeség, ha megrettennek a vereségtől, ha olyan lesz a hangulat, és úgy bánnak a fideszesekkel, mint a pestisesekkel, jelentős hatással lehet a választási részvételre

– fogalmazott, majd hozzátette: „olyan hangulatnak kell lenni a választás előtt, ahol nyilvánvalóan kínosnak kell lenni, hogy te még mindig fideszes vagy!”

Kéri László felesége, Petschnig Mária Zita közgazdász, aki szintén a Tisza Pártnak ad tanácsokat, az általa „gazdagnak” tartott nyugdíjasokat szólította meg, arra célozva, hogy

mondjanak le a nyugdíjuk egy részéről a többiek javára.

Szerinte sokkal több szolidaritás várható el tőlük: legalább a 13. havi nyugdíjat ne nyugdíjarányosan osszák el, hanem ha van egy alap, például 600 milliárd forint, akkor az alacsonyabb nyugdíjban részesülők kapjanak többet, a magasabb összeget kapók pedig kevesebbet, vagy esetleg legyen ennyi szolidaritás a nyugdíjas-társadalmon belül, hogy legyen szolidáris, akinek tényleg nagyon jól megy és nem tud mit kezdeni annyi nyugdíjjal.

Nem lenne a Tisza Pártot támogató baloldali-liberálisok hada teljes a Horn-kormány egykori pénzügyminisztere, Bokros Lajos nélkül. A megszorítócsomagjáról hírhedtté vált politikus indokolatlannak és kifejezett őrültségnek tartja a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat, miközben érvel a nyugdíjrendszer privatizációja mellett is.

Borítókép: Kéri Lászó és Magyar Péter (Forrás: YouTube)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Sitkei Levente
idezojelekzsidó közösség

Forró karácsony

Sitkei Levente avatarja

Ma a biztonságosnak és elegánsnak tartott Ausztráliában a hanuka megünneplése kockázatos, már-már vakmerő lépés.

