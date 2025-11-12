Szó sem lehet a 13. havi nyugdíj maximálásáról, ezt maga Orbán Viktor jelentette ki

Már vannak, akik megkapták a kiegészítő nyugdíjemelést, szerdán ugyanis elkezdték azt folyósítani: mindez átlagosan 51 ezer forintot jelent minden nyugdíjasnak. Decemberben a nyugdíjak 1,6 százalékkal emelkednek, így ennyivel magasabb összeg érkezik majd a számlákra. A pontos emelés azonban a nyugdíj összegétől függ.

Fotó: Shutterstock

További jó hírek a nyugdíjasoknak

Orbán Viktor a közösség oldalán közölte: a kormány 2010 óta vállalta, hogy mindig megőrzi a nyugdíjak értékét, és ehhez 2025-ben is tartja magát.

Jó hír még, hogy a nyugdíj-kiegészítésen túl január 1-jétől több lépcsőben bevezetik a 14. havi nyugdíjat.

Orbán Viktor egy videójában beszélt a kormány nyugdíjterveiről, egyúttal reagált a nemzetközi bankárhálózat véleményére is, amely szerint a gazdasági támogatásokat meg kell vágni, a 13. havi nyugdíjat maximalizálni kell, a 14. havi nyugdíjra nincs esély, az édesanyák szja-mentességét nem szabad végigvinni, a fix 3 százalékos hitelkamat támogatását is meg kéne vágni, a lakossági energiatámogatást át kell alakítani, az árrésstopot pedig a választás után, de legkésőbb júniustól ki kéne vezetni.

A 14. havi nyugdíjat ugyan több lépcsőben, de be fogjuk vezetni. A 13. havi nyugdíj maximalizálásáról szó sem lehet

– summázta a kormányfő.

A miniszterelnök egy másik posztban azt írta: kormányzásuk alapelve, hogy amit vállalnak, ahhoz tartják is magukat.

Biztos gyarapodás, kiszámítható nyugdíjas évek. Nem kis dolog ebben a változó és veszélyes világban. Tisztelet az időseknek!

– fogalmazott a bejegyzésben.

Jobb- és baloldal: ez a különbség a nyugdíjakban

Mint ismert, a nyugdíjak összege 2010-hez képest több mint duplájára emelkedett, a vásárlóértékük pedig 25 százalékkal emelkedett.

A kormány ugyanis az inflációnak megfelelően folyamatosan emelte a járandóságot, és több lépcsőben visszavezette a 13. havi nyugdíjat is.

Orbán Viktor egy interjúban arra a kérdésre, mit szól hozzá, hogy a Tisza Párt megadóztatná a nyugdíjakat, azt válaszolta, mindig csak két politika volt Magyarországon: a baloldali meg a jobboldali.

A baloldalnak régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat valahogyan meg kell sarcolni.

A jobboldal pedig mindig azt képviselte – nemcsak gazdasági okokból, hanem a szüleink és nagyszüleink iránti tiszteletből is –, hogy a nyugdíjakat növelni kell, sosem szabad elvenni belőle, adni kell.