Szó sem lehet a 13. havi nyugdíj maximálásáról, ezt maga Orbán Viktor jelentette ki

Már vannak olyanok, akik megkapták a kiegészítő nyugdíjemelést, szerdán ugyanis elkezdték folyósítani az összeget: mindez átlagosan 51 ezer forint többletet jelent minden nyugdíjasnak. Ismert: a kormány 2010 óta vállalta, hogy mindig megőrzi a nyugdíjak értékét, és ehhez 2025-ben is tartja magát. Jó hír még, hogy a nyugdíj-kiegészítésen túl január 1-jétől több lépcsőben bevezetik a 14. havi nyugdíjat. Nem mindenki örül azonban ezeknek a juttatásoknak: a Tisza Párt holdudvarában már arról diskurálnak, hogyan vegyék el mindezt a nyugdíjasoktól.

2025. 11. 12. 18:15
Már vannak, akik megkapták a kiegészítő nyugdíjemelést, szerdán ugyanis elkezdték azt folyósítani: mindez átlagosan 51 ezer forintot jelent minden nyugdíjasnak. Decemberben a nyugdíjak 1,6 százalékkal emelkednek, így ennyivel magasabb összeg érkezik majd a számlákra. A pontos emelés azonban a nyugdíj összegétől függ. 

Fotó: Shutterstock

További jó hírek a nyugdíjasoknak

Orbán Viktor a közösség oldalán közölte: a kormány 2010 óta vállalta, hogy mindig megőrzi a nyugdíjak értékét, és ehhez 2025-ben is tartja magát. 

Jó hír még, hogy a nyugdíj-kiegészítésen túl január 1-jétől több lépcsőben bevezetik a 14. havi nyugdíjat.

Orbán Viktor egy videójában beszélt a kormány nyugdíjterveiről, egyúttal reagált a nemzetközi bankárhálózat véleményére is, amely szerint a gazdasági támogatásokat meg kell vágni, a 13. havi nyugdíjat maximalizálni kell, a 14. havi nyugdíjra nincs esély, az édesanyák szja-mentességét nem szabad végigvinni, a fix 3 százalékos hitelkamat támogatását is meg kéne vágni, a lakossági energiatámogatást át kell alakítani, az árrésstopot pedig a választás után, de legkésőbb júniustól ki kéne vezetni. 

A 14. havi nyugdíjat ugyan több lépcsőben, de be fogjuk vezetni. A 13. havi nyugdíj maximalizálásáról szó sem lehet

 – summázta a kormányfő.

A miniszterelnök egy másik posztban azt írta: kormányzásuk alapelve, hogy amit vállalnak, ahhoz tartják is magukat. 

Biztos gyarapodás, kiszámítható nyugdíjas évek. Nem kis dolog ebben a változó és veszélyes világban. Tisztelet az időseknek!

– fogalmazott a bejegyzésben.

Jobb- és baloldal: ez a különbség a nyugdíjakban

Mint ismert, a nyugdíjak összege 2010-hez képest több mint duplájára emelkedett, a vásárlóértékük pedig 25 százalékkal emelkedett. 

A kormány ugyanis az inflációnak megfelelően folyamatosan emelte a járandóságot, és több lépcsőben visszavezette a 13. havi nyugdíjat is. 

Orbán Viktor egy interjúban arra a kérdésre, mit szól hozzá, hogy a Tisza Párt megadóztatná a nyugdíjakat, azt válaszolta, mindig csak két politika volt Magyarországon: a baloldali meg a jobboldali. 

A baloldalnak régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat valahogyan meg kell sarcolni. 

A jobboldal pedig mindig azt képviselte – nemcsak gazdasági okokból, hanem a szüleink és nagyszüleink iránti tiszteletből is –, hogy a nyugdíjakat növelni kell, sosem szabad elvenni belőle, adni kell. 

Emlékezetes, hogy a minap Ruff Bálint, a Tisza kedvenc politológusa arról értekezett, hogy Magyar Péterék a választások után térjenek majd vissza arra, hogy hogyan vegyék el a 14. havi nyugdíjat. Azt is mondta, a kevesebb néha több, szerinte az a fő kérdés, hogy a Tisza tábora hogyan tud eljutni oda, hogy áprilisban le tudja váltani a kormányt. 

A Tisza Párt és a nyugdíjak

Magyar Péter holdudvarába tartozó szakértő, Simonovits András szerint például túl bőkezű a jelenlegi nyugdíjrendszer az induló nyugdíjaknál, ezért azokat csökkenteni kellene, például úgy, hogy megadóztatják a magasabb nyugdíjakat. 

Egy korábbi publicisztikájában azt ecsetelte, a Nők40 nevű korkedvezményes nyugdíjprogramot ki kell vezetni, a megmerevített nyugdíjkorhatár pedig hiba volt.

Simonovits bedobta a 13. havi nyugdíj egységesítését, de jó eséllyel ez is húsba vágó fájdalom lenne sok magyar idősnek. Sőt, néhány hete az ATV-nek adott nyilatkozatában a Tisza Párt esetleges nyugdíjpolitikai elképzeléséről szólva a szakértő azt mondta, hogy lehet gondolkodni rövid távú meg hosszú távú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni.

Simonovits András még korábban egy Tisza-sziget rendezvényen villantott fel újabb részleteket Magyar Péter pártjának nyugdíjakat illető elképzeléseiből. Itt előadása végén a magánnyugdíjpénztárak újjáélesztése mellett érvelt, a lengyel modell példáját hozva fel. 

Szerinte ezzel lehetne „csökkenteni az egyenlőtlenségeket” és ösztönözni a nyugdíjkorhatáron túli munkavállalást.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Vas Népe/Szendi Péter)

