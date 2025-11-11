Orbán ViktorATV Mérlegnyugdíj

Tartja a nyugdíjasoknak tett ígéretét a miniszterelnök

Egyetlen nyugdíjas se veszítheti el a nyugdíjának az értékét, és ahogy a gazdaság lehetőséget ad, nemcsak megőrizzük azt, hanem emelni is fogjuk – mondta Orbán Viktor az ATV Mérleg című műsorában, ahol Rónai Egonnak adott interjút.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 11. 20:33
A nyugdíjak nem vesztették el az értéküket, nincs egy olyan nyugdíjas sem Magyarországon, akinek ma a nyugdíja kevesebbet érne, mint 2010-ben – jelentette ki a miniszterelnök kedden, az ATV YouTube-csatornáján közvetített Mérleg című műsorban.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában 2025. október 31-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor miniszterelnök. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor arra a felvetésre, hogy az átlagnyugdíj az átlagos bérek 53 százalékát teszi csak ki, úgy reagált: nem a bérekhez, hanem az árakhoz kell mérni a nyugdíjakat.

Az a helyzet, hogy a nyugdíjak nem vesztették el az értéküket. Nincs egy olyan nyugdíjas sem Magyarországon, (…) akinek ma a nyugdíja kevesebbet érne, kevesebb dolgot tudna magának abból megengedni, mint 2010-ben. Csak olyan nyugdíjas van Magyarországon, aki többet tud magának megengedni vagy ugyanannyit

 – mondta.

Hozzátette: a 13. havi nyugdíjat is visszavezették, jövőre pedig várhatóan a 14. havi nyugdíj első heti részét fogják megkapni a nyugdíjasok.

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

