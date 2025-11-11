Tartja a nyugdíjasoknak tett ígéretét a miniszterelnök

A nyugdíjak nem vesztették el az értéküket, nincs egy olyan nyugdíjas sem Magyarországon, akinek ma a nyugdíja kevesebbet érne, mint 2010-ben – jelentette ki a miniszterelnök kedden, az ATV YouTube-csatornáján közvetített Mérleg című műsorban.

Orbán Viktor miniszterelnök. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor arra a felvetésre, hogy az átlagnyugdíj az átlagos bérek 53 százalékát teszi csak ki, úgy reagált: nem a bérekhez, hanem az árakhoz kell mérni a nyugdíjakat.

Az a helyzet, hogy a nyugdíjak nem vesztették el az értéküket. Nincs egy olyan nyugdíjas sem Magyarországon, (…) akinek ma a nyugdíja kevesebbet érne, kevesebb dolgot tudna magának abból megengedni, mint 2010-ben. Csak olyan nyugdíjas van Magyarországon, aki többet tud magának megengedni vagy ugyanannyit

– mondta.

Hozzátette: a 13. havi nyugdíjat is visszavezették, jövőre pedig várhatóan a 14. havi nyugdíj első heti részét fogják megkapni a nyugdíjasok.